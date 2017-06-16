«Конфликтная ситуация разрешилась»: чем закончилась история бабушки, которой отремонтировали новые окна на 1400 рублей

Мы уже привыкли к тому, что программа «Добро пожаловаться» реально помогает людям решать проблемы. Примерно каждый третий наш сюжет результативен. Очередная благодарность дорогого стоит.

Антигероями не рождаются, ими становятся. Эту аксиому подтверждают, к примеру, оконные сервисмены из компании «Делиз-групп». Мы рассказывали историю о том, как 76-летней пенсионерке, инвалиду 2-й группы, столичные сетевики подремонтировали, так сказать, практически новые окошки на сумму 1400 рублей . Одинокая бабушка и глазом моргнуть не успела, как отдала говорливым молодцам всё, до копейки, подписав непонятные бумаги, да еще и осталась должна.

Светом в окошке для бабушки в патовой ситуации стал неравнодушный сосед.

Он попытался вернуть справедливость и взывал к совести бизнесменов, затем обратился в правоохранительные органы. Вконец отчаявшись, Игорь Юшкевич позвонил на горячую линию телеканала. Игорь Юшкевич: Обратился на СТВ по поводу выполнения ремонта окон и завышенной стоимости. Фирма «Делиз-групп» производила работы. Вопрос решён был моментально в положительную сторону. После визита работников телевидения на офис данной фирмы со мной связался директор и сказал, чтобы я просто приехал за деньгами.

Сумму вернули полностью. Спасибо большое вам за помощь.

Вопрос был решён при личной встрече, точно так же, как и год назад, руководители компании «Делиз-групп» не пытались убежать от собственной дурной славы. Мы, в свою очередь, с большим удовольствием помогли бабушке Алине не упасть духом, а руководителю оконного бизнеса – лицом в грязь.

Алина Волкова:

Конфликтная ситуация разрешилась. Желаю вам хорошей трудовой деятельности. Дай Бог Вам процветания. Удачи, удачи и удачи.