Как из глины создают произведения искусства? Пообщались с сотрудниками керамического завода

В Центральном регионе наблюдается экономический рост. Появляются новые предприятия, которые успешно поставляют продукцию как на внутренний рынок, так и экспорт. Запускают новые направления. А для кадров создаются комфортные условия работы, предоставляются соцпакеты. При необходимости работников обеспечивают жильем. Арендные метры выделяют как семьям, так и молодым специалистам. Об этом – в программе «Центральный регион» на СТВ.

Не только квартирный вопрос волнует молодых специалистов при трудоустройстве. Реализация себя, а главное – на любимом рабочем месте, первостепенна. Дарья Волох – оправщица керамических изделий на заводе. Работа с глиной нравится. Материал будто оживает в руках. Еще наши предки с большим уважением относились к этой породе. Тогда мастеров-самоучек было много. Делали все: предметы быта, фигурки животных, аксессуары. Сейчас лепка из глины – искусство. Это слово применимо даже к работе на заводе. Казалось бы, часть процессов здесь механизирована. Работают различные станки. Но даже при большом старании ни одно изделие не будет в точности похоже на другое.

Дарья Волох, оправщица изделий керамического завода:

Белорусская глина, белорусское творчество – все это народное искусство. Все тарелки, кашпо – все красиво. Чувствуется энергия земли. Я работаю оправщицей на участке формовки. Я заканчивала Минский колледж ремесленничества и дизайна, сюда попала по распределению. Работаю всего полгода, меня тут многому научили. Все рассказали, показали, приставили учителя ко мне. Хотела себе творческую профессию. Показалось, керамика сможет мне помочь в этом. Изделия и глазурью покрываются красиво, они блестят, бывают и матовые глазури. Заканчиваю год этой отработки и остаюсь. Возможно дадут поработать на других участках. Интересно попробовать и на глазуровке, на росписи.