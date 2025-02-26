Рушим стереотипы об общежитиях – узнали, в каких условиях живут молодые специалисты в Радошковичах
В центральном регионе наблюдается экономический рост. Появляются новые предприятия, которые успешно поставляют продукцию как на внутренний рынок, так и экспорт. Запускают новые направления. А для кадров создаются комфортные условия работы, предоставляются соцпакеты. При необходимости работников обеспечивают жильем. Арендные метры выделяют как семьям, так и молодым специалистам.
Об этом – в программе «Центральный регион» на СТВ.
Для Валерии Новиковой, как и для многих иногородних молодых специалистов, определяющим фактором при трудоустройстве было решение квартирного вопроса. Девушка закончила Бобруйский государственный колледж имени Ларина. Специализация творческая, а главное – мечта делать художественные изделия из керамики. Выбор пал на городской поселок Радошковичи, трудоустроилась – и сразу комната в общежитии от предприятия. Полностью в личном распоряжении.
Валерия Новикова, изготовитель изделий керамического завода:
Волновалось, что будет что-то не так с коллективом, не найду общий язык. Все хорошо, дружный коллектив. Любые праздники, любая помощь – все откликаются.
Большое и уютное спальное место, шкаф-купе, телевизор и мини-кухня. Хоть комната совсем и небольшая, чуть больше 10 квадратов, но самое необходимое под рукой. Недавно в общежитии прошел ремонт. Обновили полностью все. Начиная от мебели и бытовой техники, заканчивая самой планировкой блоков, а также технических и хозяйственных помещений.
Валерия Новикова:
Нам говорили предварительно, как будет выглядеть. Сами ходили смотрели, было интересно. То, как было раньше, и как сделали сейчас – совсем все новое. Все необходимое было, докупила по мелочи. Главное, чтобы в моей комнате было уютно, светло, свежо, без мрачной мебели. Кухня есть на каждом этаже, по четыре плиты, хватает. Мы все друг друга хорошо знаем, напротив живет моя подружка. Все комфортно и удобно, мы сами выбирали комнаты, нам дали такую возможность.
А молодая пара Владислав и Ангелина живут в общежитии давно, вдвоем работают на заводе. Уверяют: здание до реконструкции и после – как небо и земля. И действительно, переступая порог блока семейного типа, у нас рушатся все предрассудки об общежитиях. Свежо, эстетично и современно.
Подробности в видео.