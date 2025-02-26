Рушим стереотипы об общежитиях – узнали, в каких условиях живут молодые специалисты в Радошковичах

В центральном регионе наблюдается экономический рост. Появляются новые предприятия, которые успешно поставляют продукцию как на внутренний рынок, так и экспорт. Запускают новые направления. А для кадров создаются комфортные условия работы, предоставляются соцпакеты. При необходимости работников обеспечивают жильем. Арендные метры выделяют как семьям, так и молодым специалистам.

Для Валерии Новиковой, как и для многих иногородних молодых специалистов, определяющим фактором при трудоустройстве было решение квартирного вопроса. Девушка закончила Бобруйский государственный колледж имени Ларина. Специализация творческая, а главное – мечта делать художественные изделия из керамики. Выбор пал на городской поселок Радошковичи, трудоустроилась – и сразу комната в общежитии от предприятия. Полностью в личном распоряжении.

Валерия Новикова, изготовитель изделий керамического завода:

Волновалось, что будет что-то не так с коллективом, не найду общий язык. Все хорошо, дружный коллектив. Любые праздники, любая помощь – все откликаются.

Большое и уютное спальное место, шкаф-купе, телевизор и мини-кухня. Хоть комната совсем и небольшая, чуть больше 10 квадратов, но самое необходимое под рукой. Недавно в общежитии прошел ремонт. Обновили полностью все. Начиная от мебели и бытовой техники, заканчивая самой планировкой блоков, а также технических и хозяйственных помещений.