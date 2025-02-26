Символ чести, доблести и славы – Кубраков вручил знамя Могилёвскому лицею МВД

Это символ чести, доблести и славы, важный атрибут формирования у милиционеров и военнослужащих преданности своему народу и государству. Знамя воплощает мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня знаменательное событие не только для Могилевского лицея Министерства внутренних дел, но это знаменательное событие и для всей системы Министерства внутренних дел. Самое молодое учебное заведение сегодня получило свое знамя. Это особая реликвия. В годы Великой Отечественной войны сверстники наших лицеистов шли на подвиг для того, чтобы сохранить знамя подразделения либо знамя партизанского отряда. Они отдавали самое дорогое, что есть у человека в своей жизни. И сегодня мы воспитываем наших лицеистов в духе патриотизма. Я с уверенностью могу сказать, что здесь уже учатся настоящие патриоты, потому что ребята готовы защищать свою землю, свою страну, своих родных и близких людей.

Учебные классы, мастерские по трудовому обучению оснащены самым современным оборудованием. Теперь здесь есть обновленная спортивная база. На лицей возлагается большая надежда по обучению и воспитанию молодого поколения. Его выпускники должны стать надежными стражами независимости и суверенитета Беларуси.