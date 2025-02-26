Дух времени в черно-белых снимках – в Минске работает выставка выдающегося белорусского фотографа

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения выдающегося белорусского фотографа Анатолия Леонидовича Дудкина – автора запоминающихся снимков, многие из которых стали шедеврами белорусской художественной фотографии. Его работы отличаются глубоким вниманием к деталям и умением передать атмосферу момента. Дудкин запечатлел множество сцен из повседневной жизни, создав хронику своего времени.

Александр Ченцов, куратор выставки:

Это уникальный автор минской школы фотографии. Мы, белорусы, имеем уникальную культурологическую ситуацию. У нас есть отдельный фотографический бренд мирового уровня – минская школа фотографии. В истории советской фотографии существует четыре школы: литовская, питерская, харьковская и, конечно, минская. Анатолий является ярчайшим представителем этой школы. Здесь представлены его работы из альбома питерского музея «Росфото».

Фотография – зеркало души! Через объектив Анатолий Дудкин сумел показать зрителю и внутренний мир человека! Выставка включает три проекта: «Нарочанские вдовы», «Земля и люди» и «Старики».