Бюджет на 2026 год, вопросы ценообразования и подготовки специалистов – поговорили с Владиславом Татариновичем

Социальная справедливость лежит в основе экономической политики Беларуси. Главным приоритетом является повышение качества жизни и обеспечение защиты населения, что находит отражение в структуре государственных расходов, где значительная часть средств выделяется на поддержку благосостояния общества. О подходах к формированию проекта республиканского бюджета на 2026 год поговорили с гостем программы – заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Владиславом Викентьевичем Татариновичем. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Сегодня на выездном заседании рассматривали подходы к формированию проекта бюджета на 2026 год. Приоткройте, пожалуйста, некоторые секреты главного финансового документа. Сам процесс формирования бюджета. Какие ключевые подходы учитываются при формировании проекта бюджета на 2026 год?

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Он законодательно закреплен. Это соответствующие нормы бюджетного кодекса. С другой стороны, понятно, что в основе формирования проекта бюджета на очередной год является оценка исполнения бюджета текущего года. И, естественно, те приоритеты, те задачи, которые у нас должны быть обеспечены уже в следующем бюджетном периоде. А следующий год – это первый год пятилетки. Поэтому проект бюджета сформирован на достаточно сбалансированной основе. Те меры налоговой политики, которые у нас предусматриваются на следующий год, носят такой плановый характер. А налоговые составляющие – это порядка 70 % общих доходов бюджета. Поэтому будут у нас проиндексированы ставки налогов, которые установлены в белорусских рублях. Будут реализованы меры налогового характера, которые выявлены практикой применения. Ну и, конечно, будет реализован ряд мер, связанных с повышением справедливости налогообложения.

Владислав Татаринович:

Речь идет о том, что белорусские граждане, которые имеют доходы, которые превышают не просто средний уровень заработной платы по стране, а по нашим меркам высокие доходы. Выше какой-то определенной границы ввести дополнительную дифференциацию, дополнительную ставку подоходного налога. Речь идет о том, что те наши граждане или собственники, владельцы, у которых квартиры, жилые дома по своим физическим параметрам, по квадратным метрам превышают в нашем понимании средние параметры. Усилить в этом отношении налогообложение налогом на недвижимость, выровнять ставки транспортного налога для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, поскольку во многих случаях они осуществляют одинаковые виды деятельности, поэтому условия в этом отношении должны быть равные. Это плановая работа, которая проводилась и в предыдущие годы. Бюджет сформирован по традиционным подходам, первоочередные расходы – это расходы на заработную плату, составляют порядка 30 %, если брать от общего консолидированного бюджета. Планируется дальнейший рост заработной платы в бюджетных организациях, как за счет повышения и тарифной ставки, базовой ставки, так и за счет применения соответствующих, стимулирующих выплат. Третий блок – это традиционный блок наших социальных расходов. На эти цели планируется направить более 40 миллиардов белорусских рублей с ростом по таким традиционным направлениям, как и образование, и здравоохранение, культура, социальная защита, спорт. Как в Совете Республики идет работа по вопросу ценообразования?

Владислав Татаринович:

Все вопросы, которые возникают, мы берем на контроль вместе с местными исполнительными органами. Эти вопросы оперативно устраняются. И надо еще понимать, что формируя уже не только бюджет на следующий год, мы же принимаем и прогнозные показатели, одним из которых будет являться уровень инфляции. То есть индекс роста потребительских цен. Это как раз все товары, которые мы с вами будем в следующем году покупать в магазине. Поэтому даже с нашей точки зрения в организации такого мониторинга мы, может быть, косвенно будем вносить свое участие, с точки зрения того, чтобы исключать необоснованного роста цен. Как идет подготовка кадров для финансово-экономического блока?