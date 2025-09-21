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МВД Беларуси запускает чат-бот для анонимных сообщений о правонарушениях

21 сентября 2025 13:40
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Министерство внутренних дел Беларуси начинает тестовую эксплуатацию чат-бота «Мы всегда рядом» в мессенджере Telegram. Пока только на территории Минской области. В МВД четко знают цели такого проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси запускает чат-бот для анонимных сообщений о правонарушениях-2

Владимир Зайцев, заместитель начальника департамента финансов и тыла МВД Беларуси:
Основное цель нововведения – максимально упростить взаимодействие граждан с органами внутренних дел. Чат-бот предоставляет удобную, простую и эффективную возможность анонимно в круглосуточном режиме без ожидания сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото и видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации произошедшего. Это позволит гражданам сэкономить время, а сотрудникам милиции получить значимую информацию для быстрого реагирования.

После завершения тестового периода сервис будет масштабирован на всю территорию Беларуси. 

# МВД Беларуси

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