«Всё, что со мной произошло – это просто чудо. И без помощи врачей я бы никак». Молодая мама провела на ИВЛ 16 дней

Новости Беларуси. В Витебске из областного роддома выписали здоровых малыша и маму, которую спасли от коронавируса. Помощь в лечении оказывала группа экспертов из Белмедуниверситета и медицинской академии последипломного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти две жизни.

«Мой рождественский подарок» – так называет маленького Тимофея его мама Елена. Весом 3 килограмма 590 граммов малыш появился на свет 6 января. Сегодня, 13 января, они собираются домой. Даже и не верится – все позади. Еще в октябре с двухсторонней пневмонией тяжелой степени будущую маму привезли в Витебский роддом практически без сознания.

Елена Зинькевич, жительница Новополоцка:

Я помню глаза реаниматолога – уставшие, наверное, давно не спавшие. Помню даже тот момент, когда приходили женщины с кухни, и просто говорила, что тебе бы приготовить, чтобы просто поесть. Все, что со мной произошло – это просто чудо. И без помощи врачей и этой больницы я бы никак.