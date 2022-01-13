Олег Руммо: людям очень важно, какое будет образование, здравоохранение в государстве

Новости Беларуси. Сохранение курса социальной защиты населения и поддержка молодежных инициатив – одни из основных ориентиров при составлении обсуждаемого проекта Конституции страны. Белорусы продолжают знакомиться с обновленной редакцией Основного закона повсеместно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусском государственном медуниверситете 13 января прошла диалоговая площадка. Особый интерес вызвали статьи, посвященные сохранению социальных гарантий граждан, например, бесплатное лечение в госучреждениях здравоохранения и всестороннее развитие этой сферы, ведь только в медицине занято порядка 330 000 белорусов.

Олег Руммо, член Конституционной комиссии, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Абсолютное большинство людей, которые приходят на встречи, они четко понимают, что за годы независимости Республике Беларусь есть чем гордиться. Создано независимое впервые в нашей истории, полноценное независимое и очень хорошее государство. Их волнует то, чтобы мы вот на этом базисе, который создали, сделали государство для наших детей. Им очень важно, какое будет образование в этом государстве, какое будет здравоохранение в этом государстве, какие сохранятся социальные гарантии для тех людей, которым надо помогать. При этом, какие будут созданы условия для полноценного развития личности.

Татьяна Ярошевич, заместитель декана лечебного факультета БГМУ:

Нам очень важно быть причастными к такому историческому событию. Получили положительный отклик такие положения Конституции, как сохранение памяти белорусского народа. Конечно же, положение о сохранении семейных ценностей, о сохранении нашей национальной самобытности, укреплении духовных традиций и патриотизма. И важно, что наше государство, наверное, отличительной его особенностью было, это сохранение социальной направленности и то, что в нынешнем проекте это еще более укрепилось.