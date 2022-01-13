Ковид дал осложнения. Замглавврача Витебского роддома о лечении молодой мамы с пневмонией

Новости Беларуси. В Витебске из областного роддома выписали здоровых малыша и маму, которую спасли от коронавируса. Помощь в лечении оказывала группа экспертов из Белмедуниверситета и медицинской академии последипломного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 суток на аппарате ИВЛ. Ковид дал осложнения. За две жизни тогда боролись медики всей страны.

Людмила Рослик, заместитель главного врача Витебского областного роддома:

Лечили ее специалисты мультидисциплинарной бригады в составе не только акушеров-гинекологов, но и терапевтов, реаниматологов, инфекционистов, кардиологов, потому что у данной пациентки заболевание имело тяжелый характер. Мы сохранили эту беременность. И уходит со здоровым хорошим ребенком. «Все, что со мной произошло – это просто чудо. И без помощи врачей я бы никак». Молодая мама провела на ИВЛ 16 дней – читайте здесь.

Витебский областной роддом – единственный в регионе, который принимает будущих мам с ковидом. Красная зона здесь развернута еще с конца 2019-го. За два года совместно с инфекционистами, кардиологами, реаниматологами полностью отработаны схемы лечения. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих пациентов. Можно ли избежать катастрофических последствий для здоровья будущих мам и малышей? Врачи отвечают, однозначно да.