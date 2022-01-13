Ковид дал осложнения. Замглавврача Витебского роддома о лечении молодой мамы с пневмонией
Новости Беларуси. В Витебске из областного роддома выписали здоровых малыша и маму, которую спасли от коронавируса. Помощь в лечении оказывала группа экспертов из Белмедуниверситета и медицинской академии последипломного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 суток на аппарате ИВЛ. Ковид дал осложнения. За две жизни тогда боролись медики всей страны.
Людмила Рослик, заместитель главного врача Витебского областного роддома:
Лечили ее специалисты мультидисциплинарной бригады в составе не только акушеров-гинекологов, но и терапевтов, реаниматологов, инфекционистов, кардиологов, потому что у данной пациентки заболевание имело тяжелый характер. Мы сохранили эту беременность. И уходит со здоровым хорошим ребенком.
«Все, что со мной произошло – это просто чудо. И без помощи врачей я бы никак». Молодая мама провела на ИВЛ 16 дней – читайте здесь.
Витебский областной роддом – единственный в регионе, который принимает будущих мам с ковидом. Красная зона здесь развернута еще с конца 2019-го. За два года совместно с инфекционистами, кардиологами, реаниматологами полностью отработаны схемы лечения. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих пациентов. Можно ли избежать катастрофических последствий для здоровья будущих мам и малышей? Врачи отвечают, однозначно да.
Елена Леонович, главный врач Витебского областного роддома:
Сегодня мы делаем акцент в наших кабинетах планирования семьи и врачи акушеры-гинекологи женских консультациях делают акцент на том, чтобы прививки проводили женщины до момента наступления беременности. Во всех женских консультациях Витебской области и города Витебска данная процедура доступна.
На выписку из роддома Елены и Тимофея приехала вся семья. Переживания за здоровье мамы и малыша уже позади. Сегодня только слезы счастья и бесконечные слова благодарности врачам.
«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома – читайте здесь.
Это не первый случай спасения женщины с ковидом в Витебском роддоме. Выхаживали даже маму с двойней.