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«На нашем примере учатся школьники». Иван Тихон о награждении в НОК юных белорусов

13 января 2022 18:46
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете чествуют белорусских школьников, которые весь 2021 год представляли нашу страну на международных спортивных аренах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Из Белграда в сентябре 2021 года наша команда привезла 35 медалей. А из Волгограда – 24. Пловцы, футболисты и борцы. Медали наивысшего достоинства в копилке легкой атлетики.  

«На нашем примере учатся школьники». Иван Тихон о награждении в НОК юных белорусов-1

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:  
На нашем примере учатся школьники, студенты и покоряют вершины, как и мы. Все наши студенты и школьники – талантливые и одаренные люди. Тренерский состав достаточно профессиональный, который передают опыт работы своей. И опыт работы отражается в результатах наших студентов. Для этого, чтобы они занимались, созданы все условия. Есть стадионы, есть манежи в зимнее время.  

# Спортивные соревнования # общество # Иван Тихон # Фотофакт

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