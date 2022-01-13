«На нашем примере учатся школьники». Иван Тихон о награждении в НОК юных белорусов

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете чествуют белорусских школьников, которые весь 2021 год представляли нашу страну на международных спортивных аренах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из Белграда в сентябре 2021 года наша команда привезла 35 медалей. А из Волгограда – 24. Пловцы, футболисты и борцы. Медали наивысшего достоинства в копилке легкой атлетики.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
На нашем примере учатся школьники, студенты и покоряют вершины, как и мы. Все наши студенты и школьники – талантливые и одаренные люди. Тренерский состав достаточно профессиональный, который передают опыт работы своей. И опыт работы отражается в результатах наших студентов. Для этого, чтобы они занимались, созданы все условия. Есть стадионы, есть манежи в зимнее время.