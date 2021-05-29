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«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето

29 мая 2021 12:44
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Новости Беларуси. На мемориальном комплексе «Курган Славы» стартовал новый проект, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми свои изделия представили 12 учреждений допобразования Минской области. Среди них – учащиеся колледжей и лицеев, в том числе из Борисова, Смолевичей, Копыля, Слуцка.

«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето-1

Для гостей подготовили целый квест-тур – конкурсы, викторины, мастер-классы и фотозоны. Например, все желающие смогли научиться оказывать первую помощь пострадавшим, узнали секреты пчеловодства и технологию производства меда, а также как правильно оформлять торговые витрины и складывать салфетки. Порадовало гостей дерево желаний, на котором можно было оставить пожелания для родных. Была и самодельная выпечка.

«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето-4

Ангелина Жданова, учащаяся Борисовского государственного колледжа:
Наши учащиеся очень гордятся нашей страной. В принципе, мы благодарны, что у нас есть такая возможность – принять в этом участие и представить свои какие-то таланты.

«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето-7

Светлана Молош, преподаватель областного аграрно-технического профессионального лицея:
Три года мы работаем над проектом «Новая жизнь старых вещей». Старые вещи родители наших детей, ребята находят в деревнях, у своих бабушек, родных, близких – старые стульчики, столы.

«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето-10

Вот интересный чемодан мы оформили в таком французском стиле. Есть у нас композиция «Французское кафе».

«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето-13

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Все то, что дети могут делать своими руками в бизнес-компаниях, в учреждениях дополнительного образования, мы готовы представить жителям Минской области, гостям, которые приезжают в это легендарное место, чтобы люди видели визитную карточку наших учреждений образования.

«Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето-16

Уже в воскресенье, 30 мая, еще 17 представителей допобразования развернут интерактивные площадки, посвященные народному творчеству. Начало работы в 11:00. Гостей ждут выставки, мастерские, ярмарки, арт-площадки и концертная программа.

Тематические экспозиции у подножия мемориала будут работать до сентября.

# Образование в Беларуси # общество # Ангелина Жданова # Светлана Молош # Николай Башко # Фотофакт

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