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Гендиректор «Белавиа»: мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся!

29 мая 2021 11:49
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Новости Беларуси. «Васильки» останутся в небе. Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец на своей странице в Facebook эмоционально высказался о ситуации, которая сложилась вокруг авиакомпании, и опроверг информацию о сокращении штата на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белавиа»: мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся!-1

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа». Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. А что «Белавиа»? Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50 %, как вы бы хотели. Мы прорвемся! «Васильки» останутся в небе, мы будем летать!

Гендиректор «Белавиа»: мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся!-4

Также Игорь Чергинец напомнил о ситуации в начале пандемии, когда белорусские самолеты принимали участие в перевозке иностранных граждан, оказавшихся за границей из-за локдауна. Ему передавались благодарности руководства Государственного департамента США и посольства США в Минске, которые отмечали, что никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции.

# Авиасообщение # общество # Игорь Чергинец # Фотофакт

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