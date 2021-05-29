Гендиректор «Белавиа»: мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся!

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа». Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. А что «Белавиа»? Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50 %, как вы бы хотели. Мы прорвемся! «Васильки» останутся в небе, мы будем летать!