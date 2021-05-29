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«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе

29 мая 2021 12:37
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Новости Беларуси. Праздник, посвященный здоровью, прошел в агрогородке Семукачи Могилевского района. Для обследования сельских жителей из города приехали врачи узкого профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе-1

На базе местной амбулатории в течение дня работала мини-поликлиника, где можно было получить консультацию специалистов, а также сделать УЗИ щитовидной железы. Диагностику успели пройти почти 50 человек.

«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе-4

Также жители агрогородка активно консультировались у врача-офтальмолога. При необходимости в этот день можно было подобрать очки и контактные линзы. Пока взрослые занимались своим здоровьем, для детей были организованы активные площадки.

«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе-7

Валентина Баркова, жительница деревни Альховка:
Мы приехали из маленькой деревни Альховка специально сегодня на праздник, провести пятницу. Привезли ребенка погулять и мать привезли на обследование, потому что нам далековато добираться, а вот здесь очень удобно.

«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе-10

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:
Для физического здоровья мы создаем различные тропы здоровья, восстанавливаем разные криницы, чтобы вода была чистая, вместе с населением. У нас люди сами увлечены этим, и на территории очень широко среди пенсионеров развит такой вид ходьбы, как скандинавская ходьба.

«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе-13

Данил Дедок:
Приехали к бабушке на каникулы, увидели праздник, решили зайти, пообщаться с друзьями, которые тоже сюда приезжают на лето. Занимались на турниках, поиграли в спорт, заняли первое место, получили диплом. Очень весело, понравилось.

«Привезли ребёнка погулять и мать на обследование». Праздник, посвящённый здоровью, прошёл в Могилёвском районе-16

На празднике напомнили про основы здорового образа жизни, а также предложили нескучную профилактику: тропа здоровья, ароматный чай из трав и спорт – все это в комплексе помогает сохранить бодрость духа.

# Здоровье # общество # Валентина Баркова # Тамара Укружская # Данил Дедок # Фотофакт

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