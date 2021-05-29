Даже привыкли есть овёс. В Налибокской пуще возрождают древний вид лошадей – тарпанов

Новости Беларуси. Достопримечательности, созданные самой природой. Один день в Налибокской пуще вместе с программой «Центральный регион» на СТВ.

Тарпаны считаются предками современных лошадей. Еще 400 лет назад они свободно паслись и в лесостепях на юго-западе Беларуси, но дикие лошади были обречены человеком на вымирание. Свободолюбивых тарпанов пытались одомашнить, а то и истребить – дикие жеребцы угоняли домашних кобыл, да и мясо тарпанов считалось деликатесом.

Сейчас наш глаз радуют возрожденные тарпаны. С помощью метода обратной селекции ученые старались максимально вернуть выведенной породе черты далеких диких предков. Тарпановидная лошадь, ее еще называют Польский коник, сохранила и приметы домашних лошадей, но это только добавляет ей шарма.

Лариса Кулак, инженер-эколог Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Часть из этих лошадей была одомашнена. Поездив по крестьянским подворьям, выкупали лошадей с признаками тарпанов. Скрещивая их между собой, восстановили фенотип этой лошади. Если посмотреть окрас, видите? Они все серые, мышастые. Основной признак тарпанов – это черный ремень по хребту, от гривы до хвоста у них идет черная полоса. Это признак тарпанов. Они ниже, чем домашние лошади за счет того, что у них низкие, но очень мощные ноги. У некоторых, если очень хорошо присмотреться, на передних ногах идут полосы, как у зебр. От домашних лошадей у них гривы, которые у взрослых лошадей ложатся на бок, длинные челки, хвосты – это все признаки домашних лошадей. И у некоторых есть белые звездочки на лбу, потому что у диких лошадей гривы стоят как ирокезы. Сейчас из диких лошадей остались зебры, лошадь Пржевальского. Если их вспомнить, у взрослых особей гривы стоят как ирокезы. У тарпанов тоже когда-то так стояли гривы.

400 лет спустя дикие лошади вернулись в Налибокскую пущу не только красоты ради.

Лариса Кулак:

Для этого этих лошадей и привезли сюда. Лошадь – это животное-инженер. Они, как бритвой, полностью соскубают всю траву. Их привезли для регулирования заболоченных лугов. То, что вы видите, трава – все выедено этими лошадками. Что это дает? Улучшает биоразнообразие лугов. Не образовывается подушка, которую называют детрит, из прошлогодней травы, в которой много паразитов, грызунов зимуют. Они не дают подняться сорной траве, не дают закустариваться заболоченным лугам. Это животные, которые сами регулируют биотоп.

В 2019 году табун тарпановидных лошадей привезли из Нидерландов. Но они не просто украшают своей грацией бескрайние пущанские просторы. Есть у них важная экологическая миссия – поддерживать баланс экосистемы.

Лариса Кулак:

Это заболоченные луга, центральный мелиоративный канал, земля между двумя каналами называется картами. Здесь 13 карт. В 2017 году мы реализовывали проект ПРООН-ГЭФ «Восстановление водно-болотных комплексов». Из этих 13 карт 10 было окультурено искусственно. Мы искусственно их выкашивали, вывозили сорную растительность, перепахивали, засевали разнотравьем. И в 2019 году, чтобы мы не ездили здесь трактором с косилкой, как собирались делать в дальнейшем, искусственно их подкашивать, сюда были завезены из Нидерландов тарпановидные лошади породы Польский коник в количестве 150 штук. В последней партии привезли на одну лошадь больше, не смогли разлучить гарем. В итоге мы получили не 150, а 151 лошадь.

Благодаря таким симпатичным «газонокосилкам» на поля возвращаются птицы и даже зубры. Сами коники на новом месте адаптировались быстро. Перезимовали уже две зимы. Кстати, новоселы из Нидерландов именно в Беларуси впервые попробовали овес. «Животные очень умные». Лошади из Нидерландов научились спасаться от оводов в Налибокской пуще

Лариса Кулак:

Первый курьезный случай был, когда их только привезли. Что ест лошадь? Она ест овес, мы знаем, поэтому в ясли был насыпан овес. Что нас удивило – два дня к овсу никто не подходил. Лошади не знали, что это такое, их в Нидерландах никто овсом не кормил. Вот это было для нас и для егерской службы удивлением. Первыми распробовали овес жеребята. Когда жеребята начали его есть, тогда уже подтянулись взрослые.

Эти кадры наш телеканал снимал зимой. Сама природа позаботилась о диких лошадях. На зиму они обрастают теплой шубкой. Сейчас почти все успели ее сбросить. Лариса Кулак:

Первая зима 2019-2020 года была мягкой, европейской. Эта зима была суровая, но они выдержали, все хорошо, все перезимовали. Единственное, что мы увеличивали подкормку. Кормили овсом, силосом, привозили сено. Табун под постоянным присмотром. Но имена среди всех мышастых есть только у двух исключительно ярких жеребцов.

Лариса Кулак:

Когда начали рождаться жеребята, мы пробовали их называть, но через две недели поняли, что это бесполезно дело, потому что они все одинаковые – серые, мышастые – и отличить, где кто, просто невозможно. У нас в прошлом году родился жеребенок с ярко-рыжей гривой, конечно, он выделялся на фоне остальных. Мы его назвали Апельсином. Это единственный, кого мы отличаем. К осени он стал полностью рыжим. Сейчас у нас два рыжих жеребца. Один приехал из Нидерландов, мы его и называем Рыжий, это взрослый жеребец. И второй родился у нас, назвали Апельсин, ему уже год.

Главная задача для работников заказника – не вмешиваться в естественные условия обитания лошадей. Никакой помощи ветеринаров. Животные живут вольно. Впрочем, постоять за себя тарпаны умели всегда. Собравшись табуном, могут и от волков отбиться. Лариса Кулак:

Очень хорошо сейчас видно, как идут гаремы. Лошадь – это гаремное животное. Гарем состоит из жеребцов и кобыл с жеребятами. Они сбиваются в табун. Вот этот гарем будет стоять и ждать, пока жеребенок не окрепнет.