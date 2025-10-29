Технические новинки отрасли представили на выставке «Древообработка-2025» в Минске

Мода на экологичность в Беларуси набирает обороты. Так за 9 месяцев 2025 года в стране реализовано более 120 домокомплектов. Для сравнения, в 2023-м, когда проект только стали развивать по поручению Президента, было продано всего 10 деревянных срубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только готовые жилищные проекты, но и станки, а еще цифровые решения можно увидеть на выставке «Древообработка-2025», которая работает в Минске. К слову, обширный ряд выставочных образцов представили китайские производители. Если раньше большая часть оборудования для этой отрасли закупалась в Европе, то из-за санкций отечественные компании развернулись на Восток.

Валерий Александрович, генеральный директор ОО «Республиканская лесопромышленная ассоциация»: Мы очень зациклились в свое время на Европе. До 2022 года. Конечно, надо было осваивать и Ближний Восток, и азиатские страны. Но мы сейчас стараемся. И в общем-то очень активно работает и Минлесхоз, большие идут поставки. Ну и частный бизнес старается тоже. Есть трудности, но мы их преодолеем.

Виктор Ивасюта, директор компании-поставщика китайского оборудования:

Китайцы очень сильно догоняют, а где-то даже перегоняют европейцев. И европейцы, я думаю, это уже многие почувствовали. И сегодня европейцам будет очень тяжело вернуться на рынок, потому что наши компании уже открыли рынок китайского оборудования. Вот конкретно эта машина стоит в три раза дешевле, чем аналогичный европейский станок. При этом она на 15 % производительнее.

Ожидается и обширная деловая программа: от сессий до коммерческих переговоров и подписания контрактов.