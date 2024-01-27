На Пискарёвском кладбище прошла церемония в честь годовщины освобождения Ленинграда

Почти 900 дней героизма и мужества. Подвиг ленинградцев – настоящий пример стойкости и силы духа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня память погибших во время блокады чтят во многих странах. Особенно многолюдно на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.
Здесь по традиции проходит торжественно-траурная церемония возложения венков к монументу «Мать – Родина». Колонна людей, в числе которых представители иностранных делегаций, растянулась на сотни метров.
Ирина Рогова, глава Фонда содействия развитию российско-белорусского сотрудничества «Белые росы»:
Те ниточки, дорожки, тропинки дружбы, которые связывают Беларусь и Россию, мы стараемся укрепить. Естественно, блокадная составляющая – это для нас самое дорогое, ценное. То, что мы бережно передаем своим внукам, детям. Вот я с внучкой приехала (только сегодня из поезда из Минска) в музей Великой Отечественной войны. Я вышла говорить – слезы сдержать невозможно. Люди, которым уже далеко за 90, рассказывают, например, Мария Давыдовна Ягодницына, как она мертвую маму с пятого этажа, ребенок 13-летний, вниз. И ей хотелось, чтобы маму захоронили, чтобы она не оставалась здесь, в квартире. И таких историй у нас много, мы собираем их вокруг себя.
Пискаревское кладбище стало одним из самых больших захоронений жертв Великой Отечественной войны. В братских могилах покоятся более 400 тысяч жителей блокадного Ленинграда.