«Всё будет благоухать». Какие знаки зодиака лучшие садоводы и огородники?

Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Мария Пилипец, астролог:
Я считаю, что имеет влияние тот, кто садит растение, энергетика самого человека. Если у человека проявлена земная стихия, допустим, большинство планет сконцентрировано в Тельце, Деве, Козероге, то у него все будет благоухать. Такой человек имеет больше способностей к хорошей высадке.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это какие знаки зодиака?
Мария Пилипец:
Телец, Дева, Козерог. Если же, допустим, знаки не совсем плодоносящие, то таким людям лучше, конечно, сонастраиваться с лунным календарем.
Наталья Надольская:
Как называются неплодоносящие знаки, кому противопоказана работа в огороде?
Мария Пилипец:
Допустим, знакам огня, воздушным знакам особенно. То есть земная стихия более всего предрасположена к работе с землей, особенно Тельцы. Я даже по своей практике замечала, что большинство Тельцов даже выбирают агрономические профессии, работают с цветами.
«Множество научных исследований». Насколько сильно Луна влияет на рост растений – подробнее здесь.