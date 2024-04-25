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«Всё будет благоухать». Какие знаки зодиака лучшие садоводы и огородники?

25 апреля 2024 19:12
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Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Всё будет благоухать». Какие знаки зодиака лучшие садоводы и огородники?-1

Мария Пилипец, астролог:
Я считаю, что имеет влияние тот, кто садит растение, энергетика самого человека. Если у человека проявлена земная стихия, допустим, большинство планет сконцентрировано в Тельце, Деве, Козероге, то у него все будет благоухать. Такой человек имеет больше способностей к хорошей высадке.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это какие знаки зодиака?

Мария Пилипец:
Телец, Дева, Козерог. Если же, допустим, знаки не совсем плодоносящие, то таким людям лучше, конечно, сонастраиваться с лунным календарем.

Наталья Надольская:
Как называются неплодоносящие знаки, кому противопоказана работа в огороде?

Мария Пилипец:
Допустим, знакам огня, воздушным знакам особенно. То есть земная стихия более всего предрасположена к работе с землей, особенно Тельцы. Я даже по своей практике замечала, что большинство Тельцов даже выбирают агрономические профессии, работают с цветами.

«Множество научных исследований». Насколько сильно Луна влияет на рост растений – подробнее здесь.

# Гороскоп # общество # Мария Пилипец # Наталья Надольская

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