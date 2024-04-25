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«Множество научных исследований». Насколько сильно Луна влияет на рост растений?

25 апреля 2024 19:11
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Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как вообще к «лунному» садоводству относитесь? Действительно есть какая-то основа под этим или по-грибоедовски: все врут календари?

«Множество научных исследований». Насколько сильно Луна влияет на рост растений?-1

Иван Русских, селекционер, агроном, блогер:
Существует множество научных исследований, связанных с оценкой влияния Луны на урожайность, продуктивность сельскохозяйственных растений. Безусловно, отрицать влияние небесного тела, которое так близко находится к Земле, в соседстве с которым вся жизнь развивалась на протяжении миллионов лет, было бы совершенно неразумно. Другое дело, что хорошая агротехника, хорошее ведро компоста, правильный полив и уход за растениями вполне могут компенсировать те дисбалансы, которые вносят неправильные выборы даты посева или посадки растений. То есть влияние, безусловно, есть, но оно не столь велико, как нам иногда кажется.

«Избежать повреждения морозами». Когда белить садовые деревья – подробнее здесь.

# Растения и цветы # общество # Иван Русских

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