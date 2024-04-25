«Множество научных исследований». Насколько сильно Луна влияет на рост растений?

Каждой весной оживает не только природа, но и любители дачного сезона. Дача – место для медитации и расслабления после городского ритма. Но антистресс-терапия у каждого своя. Кто-то с книгой любуется ландшафтом, а кто-то пропалывает грядки и выращивает овощи. О секретах успешных урожаев поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Как вообще к «лунному» садоводству относитесь? Действительно есть какая-то основа под этим или по-грибоедовски: все врут календари?