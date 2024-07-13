Вся палитра белорусской культуры – в стране стартовал фольклорный фестиваль «Берегиня»
Фольклорный фестиваль «Берегиня» собрал хранителей аутентичных белорусских традиций со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нескольких площадках в поселке Октябрьский они будут соревноваться в хореографическом, вокальном и даже кулинарном мастерстве, а также знакомить гостей праздника с особенностями колорита своих регионов.
О яркой палитре нашего национального достояния – репортаж Анны Корольчук.
Ансамблі народнай песні, танцавальныя калектывы і майстры рамеснікі з усіх куткоў Беларусі. Усе выхадныя яны будуць дарыць сваё мастацтва гасцям свята. Відовішчным шэсцем удзельнікі далі афіцыйны старт фальклорнаму фестывалю і ўпрыгожылі яго галоўны сімвал – драўляную ляльку-Берагіню.
Убачыць усю палітру самабытнай культуры беларусаў можна было на «Рудабельскім кірмашы», дзе размясціліся маляўнічыя падворкі кожнага рэгіёна. Умельцы здзіўлялі вырабамі і прапанавалі зрабіць падарунак на памяць на майстар-класах. Многія з іх самі асвойвалі старажытныя рамёствы і зараз імкнуцца перадаць каштоўны вопыт новаму пакаленню.
Валянцін Івашкевіч, майстар корабапляцення:
Мой дед делал, прадед делал. Но я их не застал уже. Попробовал сам. Разобрал старый дедов кашэль, посмотрел, как все это делается и так, не с первого, конечно, раза – с раза 3-4 получилось. И уже я где-то занимаюсь примерно около 20 лет.
Жанна Абрамчук, майстар Ваўкавыскага Дому рамёстваў:
Сейчас осваиваю ткачество поясов, потому что это очень интересно. Бранное ткачество и вот такой будет пояс, вот такой узор будет получаться. К нам приходят детки, на кружки приходят. И вот мы передаем опыт, потому что хочется сохранить традиции, конечно же.
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