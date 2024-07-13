Витебск продолжает зажигать! «Славянский базар» – подводим итоги 5 дня фестиваля
Фестиваль уличного искусства, колокольный перезвон и конкурс молодых исполнителей. Витебск продолжает зажигать и удивлять гостей праздника виртуальными экскурсиями, мобильными экспозициями и духовными проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятый день «Славянского базара» в северной столице Беларуси по-прежнему жарко и музыкально. Уже сегодня, 13 июля, станут известны имена претендентов на победу XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Молодые артисты из 15 стран выступают на сцене Летнего амфитеатра.
Репортаж Александры Ходюковой.
В дни «Славянского базара» проспекты и бульвары Витебска стали точкой переплетения «семи ветров»: музыки, театра, перформанса, хореографии, фаер-шоу, поэзии. 10-й по счету фестиваль уличного искусства не перестает удивлять зрителей. Творческие выступления в исторических локациях города можно наблюдать с утра и до поздней ночи. Праздничную атмосферу создают в том числе поэты, барды, диджеи, иллюзионисты и живые скульптуры.
«Дождь по расписанию». МЧС Витебска спасает гостей «Славянского базара» от жары.
Александра Ходюкова, корреспондент:
Традиционная изюминка феста – интерактивный перформанс «Дождь по расписанию». Каждый час сотрудники МЧС спасают гостей праздника от жары, предлагая им освежится под струями воды на мосту Пушкина. Особенно такому чуду радуются дети.
Колокольные перезвоны приглашают гостей северного региона и прихожан на праздник хоровой музыки. «Славянский благовест» взял духовную ноту «Славянского базара». Под сводами Свято-Успенского кафедрального собора в дни форума звучат православные мелодии.
Подробности в видео.