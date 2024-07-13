Витебск продолжает зажигать! «Славянский базар» – подводим итоги 5 дня фестиваля

Фестиваль уличного искусства, колокольный перезвон и конкурс молодых исполнителей. Витебск продолжает зажигать и удивлять гостей праздника виртуальными экскурсиями, мобильными экспозициями и духовными проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятый день «Славянского базара» в северной столице Беларуси по-прежнему жарко и музыкально. Уже сегодня, 13 июля, станут известны имена претендентов на победу XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Молодые артисты из 15 стран выступают на сцене Летнего амфитеатра. Репортаж Александры Ходюковой.

В дни «Славянского базара» проспекты и бульвары Витебска стали точкой переплетения «семи ветров»: музыки, театра, перформанса, хореографии, фаер-шоу, поэзии. 10-й по счету фестиваль уличного искусства не перестает удивлять зрителей. Творческие выступления в исторических локациях города можно наблюдать с утра и до поздней ночи. Праздничную атмосферу создают в том числе поэты, барды, диджеи, иллюзионисты и живые скульптуры. «Дождь по расписанию». МЧС Витебска спасает гостей «Славянского базара» от жары.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Традиционная изюминка феста – интерактивный перформанс «Дождь по расписанию». Каждый час сотрудники МЧС спасают гостей праздника от жары, предлагая им освежится под струями воды на мосту Пушкина. Особенно такому чуду радуются дети.