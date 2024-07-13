В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон: где с пользой провести время в столице?

Классика у ратуши, театральная гостиная и танцплощадка. В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую субботу во второй половине дня в Верхнем городе работает библиотека под открытым небом, которая изобилует интерактивными играми, встречами с известными писателями и интеллектуальными развлечениями для детей. Неподалеку, у стен Ратуши, проходят бесплатные экскурсии, а по вечерам на главной сцене выступают артисты со всей страны. Такое разнообразие вариантов для времяпровождения в историческом центре Минска, получает положительные отклики даже от самых искушенных туристов.

Алексей Колпаков, турист (Россия):

В Верхнем городе очень здорово. Честно, мы в первый раз в Минске, были очень удивлены. Я лично огромный фанат сталинского ампира, поэтому, конечно, грустно понимать, что Минску пришлось тяжело после Второй мировой, потому что полная перестройка города. Но то, как они это сделали, это очень круто.

Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска:

Нам очень приятно, что наш такой уголок библиотечный возле городской ратуши посещают наши коллеги из Российской Федерации, вот были из Нижнего Новгорода, из областной детской библиотеки. А также простые граждане России, которые отдыхают.