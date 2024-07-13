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В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон: где с пользой провести время в столице?

13 июля 2024 18:41
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Классика у ратуши, театральная гостиная и танцплощадка. В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон: где с пользой провести время в столице?-1

Каждую субботу во второй половине дня в Верхнем городе работает библиотека под открытым небом, которая изобилует интерактивными играми, встречами с известными писателями и интеллектуальными развлечениями для детей. Неподалеку, у стен Ратуши, проходят бесплатные экскурсии, а по вечерам на главной сцене выступают артисты со всей страны. Такое разнообразие вариантов для времяпровождения в историческом центре Минска, получает положительные отклики даже от самых искушенных туристов.

В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон: где с пользой провести время в столице?-4

Алексей Колпаков, турист (Россия):
В Верхнем городе очень здорово. Честно, мы в первый раз в Минске, были очень удивлены. Я лично огромный фанат сталинского ампира, поэтому, конечно, грустно понимать, что Минску пришлось тяжело после Второй мировой, потому что полная перестройка города. Но то, как они это сделали, это очень круто.

В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон: где с пользой провести время в столице?-7

Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска:
Нам очень приятно, что наш такой уголок библиотечный возле городской ратуши посещают наши коллеги из Российской Федерации, вот были из Нижнего Новгорода, из областной детской библиотеки. А также простые граждане России, которые отдыхают.

В Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон: где с пользой провести время в столице?-10

Дмитрий Семенов, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
В этом году изменилась одна из локаций, то есть театральный дворик переместился у нас на улицу Раковскую, где каждую субботу радуют своим творчеством театральные коллективы.

Финальным аккордом летнего музыкально-туристического сезона станет концерт «Музыка нашего города», который пройдет 14 сентября.

# Туризм # общество

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