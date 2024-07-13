Лукашенко: в Украине нормальных людей достаточно, все они готовы садиться за стол переговоров

Как изменилась ситуация и какова сегодня обстановка при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, Главнокомандующему доложили в Брестской области. Да, обещанное выполнено, напряженность ликвидирована, но это не повод расслабляться. Вместе с тем Главнокомандующий настаивает: военным нужно быть максимально внимательными и адекватно реагировать на вызовы и изменения ситуации, не должно быть как недооценок, так и перегибов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример для украинцев. Все они готовы садиться за стол переговоров и договариваться, обсуждать и договариваться на эту тему. Пока подталкиваемые, мы это видим, по последнему совещанию блока НАТО, пока подталкиваемые натовцами украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше. Но я хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке. Ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе.

Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, наши войска нужно убирать с границы, чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные Силы, кроме сил специальных операций. И посмотри по Министерству обороны в целом. Если надо будет отвести какие-то войска, отводите. Не должно быть никаких лишних мероприятий. Но еще раз повторяю: и время, прошедшее после того, как я об этом говорил, подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада. Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление, там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить.

Среди участников совещания – руководство Минобороны, Госпогранкомитета, глава МВД, командующий силами специальных операций, ВВС и ПВО.