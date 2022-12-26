«Вся Европа сидит по ноздри в сугробах». Куда подевались ярые поборники чистой энергии?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Куда подевались европейские «зеленые» – все эти ярые поборники чистого воздуха, чистой энергии, морозного дыхания, холодных и не дымящихся труб, в общем, все вега-мега-грета тумберги? Их не видать и не слыхать. Не слышно их фанатичных и обличительных речей, призывов к спасению, и прочего околонаучного, но явно сектантского бреда. Где они, эти наши «спасители» и «спасатели»? Их разглагольствования про смертельное потепление смотрятся и слышатся особенно смешно именно сейчас, когда вся Европа сидит по ноздри в сугробах или прижавшись к еле теплым батареям в офисах и квартирах. А на окнах мороз рисует русские узоры. Здравствуй, санкционная реальность.

«Зеленые» подкинули Европе угольку – подробности здесь.

Но не все экологи примерзли. Некоторым из них их высокие правительственные должности позволяют сидеть в жарко обогретых кабинетах даже при возросших в 30 раз тарифах на тепло – за государственный счет, естественно. Мало того, чтобы усилить «вредный» эффект тепла, зеленые министры отправляются зимой туда, где жара и вовсе невыносима, прямо в Южно-Африканскую Республику. Помните старые добрые стишки: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» Западные горе-экологи их явно не читали, ибо строки эти принадлежат «отмененной» ими же русской культуре. Впрочем, незнание оной, как и незнание закона, не освобождает от ответственности, поэтому каждого «зеленого» политикана, прорвавшегося во власть, ждет свой личный Бармалей.