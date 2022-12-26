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Энергетики Могилёвской области присоединились к благотворительной акции «Профсоюзы – детям»

26 декабря 2022 08:54
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Новости Беларуси. Акция «Профосюзы – детям» в преддверии новогодних праздников набирает обороты. На днях к ней присоединились энергетики Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики Могилёвской области присоединились к благотворительной акции «Профсоюзы – детям»-1

На рейс вышел волшебный грузовик, в буквальном смысле «заряженный» подарками и праздничным настроением. Он отправился к маленьким жителям региона, которые особенно нуждаются в заботе и внимании. Все это от Дедушки Мороза и Снегурочки, которыми на время стали профсоюзные лидеры.

Энергетики Могилёвской области присоединились к благотворительной акции «Профсоюзы – детям»-4

Едем к детишкам раздавать подарки. Зима нынче суровая. Везем сладкие подарочки, витаминчики, теплую одежечку. Всем хватит.

Энергетики Могилёвской области присоединились к благотворительной акции «Профсоюзы – детям»-7

Юрий Романьков, председатель Могилевской областной организации профсоюза Белэнерготопгаза:
Мы, энергетики, сегодня несем лучик света особенной школе. Это школа-интернат, которая особенна тем, что там проживают, учатся дети без попечения родителей, дети-сироты, дети-инвалиды. Очень важно, что сегодня мы принесем этот лучик света нашим детям и создадим праздник.

Энергетики Могилёвской области присоединились к благотворительной акции «Профсоюзы – детям»-10

В знак благодарности воспитанники школы-интерната подарили гостям ангелочков, которых сделали своими руками, а еще музыкальную сказку у лесной красавицы.

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# Благотворительная акция # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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