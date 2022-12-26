Энергетики Могилёвской области присоединились к благотворительной акции «Профсоюзы – детям»

Новости Беларуси. Акция «Профосюзы – детям» в преддверии новогодних праздников набирает обороты. На днях к ней присоединились энергетики Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рейс вышел волшебный грузовик, в буквальном смысле «заряженный» подарками и праздничным настроением. Он отправился к маленьким жителям региона, которые особенно нуждаются в заботе и внимании. Все это от Дедушки Мороза и Снегурочки, которыми на время стали профсоюзные лидеры.

Едем к детишкам раздавать подарки. Зима нынче суровая. Везем сладкие подарочки, витаминчики, теплую одежечку. Всем хватит.

Юрий Романьков, председатель Могилевской областной организации профсоюза Белэнерготопгаза:

Мы, энергетики, сегодня несем лучик света особенной школе. Это школа-интернат, которая особенна тем, что там проживают, учатся дети без попечения родителей, дети-сироты, дети-инвалиды. Очень важно, что сегодня мы принесем этот лучик света нашим детям и создадим праздник.