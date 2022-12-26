Экономика, военное сотрудничество, глобальные дивиденды. Разбор интеграционных процессов – анонс «По существу»

Новости Беларуси. Вместе – перспективней. Финальный эфир года ток-шоу «По существу» будет посвящен разбору интеграционных процессов и месту в них Беларуси. Тем более в этот понедельник повод самый что ни на есть актуальный.

СНГ – фарватер традиционных связей. ШОС – от наблюдения до членства. ОДКБ – формат, проверяемый вызовами. Союзное государство – карты легли. На площадке проекта соберутся спикеры разных специализаций. На повестке экономика, военное сотрудничество, глобальные дивиденды. Каждый зритель может стать участником общественно-политической дискуссии, стоит только присоединиться к чату ток-шоу на платформе YouTube. Вопрос и комментарий прозвучат в эфире.

Подключайтесь сегодня, 26 декабря, в 18:30 к прямому эфиру СТВ. Будут говорить по существу.