Календарь с детскими рисунками малой родины создали в Брестской области

Новости Беларуси. «Брестчина глазами наших детей». В регионе появился весьма необычный календарь на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый месяц проиллюстрирован рисунками детей.

На конкурсный отбор прислали порядка сотни работ, из которых выбрали 24 (для двух календарей – настенного и настольного).

В первом юные художники изобразили пейзажи родных мест, поля с колосками и, конечно, символ земли под белыми крыльями – аистов. А в настольном календаре можно увидеть главные достопримечательности Брестской области.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Комиссии было очень сложно выбрать, какая из работ самая лучшая, самая интересная или отображающая тот или иной регион. Поэтому руководством Брестской области было принято решение разместить все рисунки на календаре настольном и настенном. Календарь получился достаточно интересным. И самое главное, что это сделано именно руками наших детей. А в рамках акции «Наши дети» особый акцент сделан на то, чтобы наши детки полноценно участвовали в жизни Брестского региона.