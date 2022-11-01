«Вся эта белая экономика давно поделена». Каково живётся мигрантам в Германии?

Федеральные органы Германии готовят графики отключений энергоемких отраслей промышленности на случай дефицита газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В случае низких зимних температур запланированы так называемые холодные недели, во время которых производство будет остановлено, чтобы снабжать газом гражданское население. Однако энергетика не единственная проблема ФРГ. В Германии падает уровень жизни, и это меняет отношение к мигрантам внутри страны. О том, что происходит в немецком обществе, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Самой сладкой для эмиграции всегда считалась Германия, потому что у Меркель была политика не лезть в конфликты на чьей-то стороне. Вот была война в Сирии или Югославии, мы там сильно воевать не будем, зато к себе возьмем миллион сирийцев и 300 тысяч албанцев из Косово, потому что у нас вина еще за Вторую мировую. Немцы были не в восторге, но они терпят мигрантов. Гражданство им не дают, но есть понятие azyl, то есть убежище по-немецки. В таком статусе можно жить и 20 лет, вас будут терпеть и даже платить пособие. Но потом государство решает: все, хватит, и вас, условно, на 21-м году из Германии отправляют обратно в Албанию. Постоянных прав в немецком обществе вы не получите, но какое-то время, может быть даже очень долгое, вас будут терпеть. Эта культура там сложилась после войны. Но из-за того, что в Германии много мигрантов (примерно 13 миллионов), коренные немцы от них сильно закрылись. И у человека появляется чувство мигранта, то есть даже если вы хорошо знаете немецкий, много лет там живете, вы все равно не будете своим. Андрей Лазуткин:

Еще есть отличия между Западной Германией и бывшей ГДР. Вот наших студентов, аспирантов, молодежь они охотнее принимают как раз в ГДР, там можно сделать карьеру, встроиться, но надо понимать, что бывшие земли ГДР ниже по статусу, они беднее, чем земли ФРГ. Но зато культура и отношение к русским там другие.

Андрей Лазуткин:

Ну а чем Германия хороша? Если вы коренной немец, вы можете четко планировать жизнь на 20 лет вперед, свои доходы, как вы будете подниматься по карьерной лестнице. Отработали год – вас повысили, отработали еще два – снова повысили. У вас выплаты, отпуск, работа с 09:00 до 18:00, все доходы легальные, и в этой диктатуре порядка немцы и живут. Прыгать через ступеньку нельзя, вот отработал 15 лет – и дойдешь до уровня руководства, но не раньше. А у станка тем временем работают роботы – вот на кадрах автомобильный завод известной марки. Конечно, люди там тоже есть, они собирают двигатели, ставят узлы, роботы только варят и красят кузов. И там нет такого, что вы приехали, открыли свое дело и разбогатели, как нам рассказывают про Запад. Вся эта белая экономика давно поделена, и если вы ценный для Германии специалист, вас возьмут в крупную немецкую компанию – идти по этим ступенькам. А если вы хотите вести какой-то личный бизнес, например, печь торты, вам сначала надо отучиться, получить специальность, потом получить сертификат на продукцию, соблюдать в доме санитарные условия, иметь документы на оборудование и только потом вы сможете работать. Немца так подробно проверять не будут, а вас будут, потому что вы иностранец. То есть даже ниша малого бизнеса вся под контролем, там нет халтур, как здесь.

Андрей Лазуткин:

А с белого дохода надо платить налоги. Подоходный в Германии зависит от размера заработка и состава семьи, он от 14 % до 45 %. Но 45 % – это с очень высоких зарплат, или если вы совмещаете, тогда от заработка на второй работе платят 45 % независимо от размера. А в среднем немцы платят 33 %, наш подоходный – 13 % всего лишь, для справки. И если вы получаете 2 500 или 3 000 евро в сфере услуг или на заводе по специальности, это хороший доход, и 1 000 евро уходит на еду и жилье, но без отопления, 1 000 – это налоги, и до 1 000 можно было отложить. Но немцы еще покупают добровольные страховки, например, страховка на юриста. Вдруг на вас завтра подадут в суд (а оплатить услуги адвоката нереально), и страховка их погасит. Таких страховок много, потому что немцы очень предусмотрительные. Но даже если вам это не надо и вы сэкономили, то 1 000 в Германии – это не 1 000 в Беларуси. И так было до кризиса, а сегодня эту 1 000 съедают рост аренды и стоимость газа и света. Поэтому немцы возмущены, они работают как работали, а выходят в ноль или в минус. От этого и протесты.

Андрей Лазуткин:

Ну а как организовать левый бизнес? Вы собираете людей, таких же мигрантов, например, строителей или слесарей, лучше, чтобы они вообще не знали немецкого и своих прав – и ищете для них разовые халтуры. Они работают дешевле, чем на рынке труда, без соблюдения норм, без оформления, выплат и прочего. Многих еще при этом кидают свои же земляки. Но, конечно, работать сложно, потому что немцы, в отличие от поляков, серую экономику сразу прижимают, работает специальная полиция. И если ваш доход в месяц большее 5 000 евро, а работаете вы непонятно как, к вам приходит налоговая и просит показать, а где вы их получили. Поэтому многие устраиваются на работу в польские фирмы, и уже по польским документам работают в Германии. Но тоже на невысоких позициях, например, шофер буса, грузоперевозчик. Вот такая работа без немецкой рабочей визы возможна. Но это кто хочет и умеет работать. Не все у нас водители и строители, особенно те, кто уехал в 2020 году, и нашим гражданам, которые добегают до Германии, надо получить пособие, выйти замуж, а некоторые попадают еще и в преступные группировки. Вся преступность в ФРГ строится на мигрантах, там поделены районы Берлина, заведения, кто что держит: турки, албанцы, курды, ливанцы, иракцы – такие преступные землячества. И отдельная категория – это девушки из Восточной Европы. Устроить счастливый брак в Германии немцу с немкой не так просто. Женщины там своеобразные, знают свои права. Мыть дом, готовить, ухаживать за мужчиной, как наши, просто так, они не будут. Кроме того, до 30 лет они все строят карьеру, замуж не идут. И чтобы найти себе пару, многие ищут русских или украинок в социальных сетях. Но, как правило, это те немцы, которые у себя на родине имеют низкие статус и доход, которые им не позволяют дома найти красивую женщину. Поэтому идут обходным путем. И где-то с 2008-2009 годов сайты знакомств докатились и до СНГ, и начинается волна женской эмиграции.

Андрей Лазуткин:

Как правило, связь с родиной девушки теряют, но вот в 2020 году многие резко вспомнили, что им есть дело до белорусских проблем и белорусской власти. Вот эта женская диаспора выражала очень горячую поддержку в интернете, но, в общем, мы все понимаем, это девушки непростой судьбы. Поверьте, им там нелегко, даже если внешне они успешные. Ну а если вы молодой человек и приехали в Германию, то ваш круг общения – это будут тоже молодые эмигранты. Пару себе находят такого же уровня или это может быть мигрант из другой страны. Потому что общество Западной Европы из-за большого числа иностранцев стало очень закрытым, и выше своей ступеньки вы прыгнуть не можете. И ваши дети тоже будут не совсем немцами, это дети мигрантов. И тем более нельзя выйти замуж за миллионера, даже будучи немкой. Вот если вы уже миллионер, тогда да, семья будет искать вам такую же пару по доходам, так принято, и к этому девочку готовят с юных лет, чтобы тебя любили не за твои деньги. Еще у них отличаются вопросы собственности. В Беларуси, России, Украине советская власть построила много жилья, которое сегодня приватизировано, и оно переходит по наследству. Многие у нас имеют какую-то свою недвижимость, свой угол, даже старый. А в Германии такого нет, недвижимость имеет процентов 10 населения, а все остальные рождаются в арендованном, живут и умирают тоже в арендованной квартире. В среднем немецкая семья за жизнь меняет 12 мест проживания. Семья увеличивается или уменьшается – например, дети выросли и уехали, и немцы сразу арендуют квадратов на 20 меньше, экономят, они очень практичные.

Андрей Лазуткин:

В ЕС больше всего жилья имеют испанцы – процентов 20, у всех остальных меньше. И вся жилая недвижимость под крупным капиталом, под фондами, и ее выгодно сдавать. Поэтому наши работают там, а квартиры и дома покупают здесь, привозят деньги. И даже с арендой есть проблемы. В Германии города делятся на категории. Города «А» – Берлин, Мюнхен, Гамбург, всего семь. В них вкладывают деньги крупные иностранные компании, там высокий спрос на жилье, и вам его могут не сдать. У собственника 20-30 предложений, и это он выбирает, кому сдать квартиру, а не вы. Мало кто из тех, кто выехал из Беларуси, знают про такие вещи. Поэтому каждая новая волна миграции устраивается хуже, чем прошлая. И самые главные защитники западного выбора – это наши бывшие граждане, но которые туда выехали 15-20 лет назад, обжились, и вот они смотрят свысока на всех русскоязычных. Но они прекрасно знают, что там есть потолок, который вы можете достичь, потому что вся Восточная Европа для Западной Европы – это люди второго сорта. Да, в Германии был самый высокий уровень жизни в ЕС, но так было до войны и до взрыва «Северного потока». То, что мы видим, это только начало проблем. Как говорят, пик будет в конце 2023 года, то есть через год.