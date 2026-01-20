Шанс заявить о себе! Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси»
Закономерно, что поддержка талантов в стране перерастает в реальные дела и новые инициативы – молодежь не просто учится, а предлагает идеи, которые уже сегодня могут менять Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из крупнейших платформ для самопрезентации в мире больших технологий стал конкурс, объединяющий науку, производство и инициативу молодых – от энергетики до IT и сельского хозяйства.
Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси». Экспертным комиссиям предстоит оценить более 1300 заявок. Участники предлагают разработки в самых разных сферах: энергетика, экология, медицина, IT-отрасль. Много идей у молодежи и в области сельского хозяйства.
Егор Рожко, младший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:
Мы изучили видовой состав грибов, который доминирует на культуре, на яровом и озимом ячмене, структурировали их в порядке доминантности и изучили развитие на разных сортах, как отличается одна и та же болезнь на разных сортах. И сейчас мы подбираем оптимальные, так сказать, действующие вещества из разных химических классов для защиты культуры.
Всего в финал будут отобраны 20 разработок. Победителям помогут реализовать их инициативы. Это шанс для молодежи заявить о себе и внести вклад в развитие страны.