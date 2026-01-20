Шанс заявить о себе! Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси»

Закономерно, что поддержка талантов в стране перерастает в реальные дела и новые инициативы – молодежь не просто учится, а предлагает идеи, которые уже сегодня могут менять Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из крупнейших платформ для самопрезентации в мире больших технологий стал конкурс, объединяющий науку, производство и инициативу молодых – от энергетики до IT и сельского хозяйства.