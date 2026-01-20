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Шанс заявить о себе! Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси»

20 января 2026 17:23
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Закономерно, что поддержка талантов в стране перерастает в реальные дела и новые инициативы – молодежь не просто учится, а предлагает идеи, которые уже сегодня могут менять Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Одной из крупнейших платформ для самопрезентации в мире больших технологий стал конкурс, объединяющий науку, производство и инициативу молодых – от энергетики до IT и сельского хозяйства. 

Шанс заявить о себе! Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси»-2

Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси». Экспертным комиссиям предстоит оценить более 1300 заявок. Участники предлагают разработки в самых разных сферах: энергетика, экология, медицина, IT-отрасль. Много идей у молодежи и в области сельского хозяйства. 

Шанс заявить о себе! Стартовал новый этап проекта «100 идей для Беларуси»-4

Егор Рожко, младший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:
Мы изучили видовой состав грибов, который доминирует на культуре, на яровом и озимом ячмене, структурировали их в порядке доминантности и изучили развитие на разных сортах, как отличается одна и та же болезнь на разных сортах. И сейчас мы подбираем оптимальные, так сказать, действующие вещества из разных химических классов для защиты культуры. 

Всего в финал будут отобраны 20 разработок. Победителям помогут реализовать их инициативы. Это шанс для молодежи заявить о себе и внести вклад в развитие страны.

# Белорусская наука # Наука # Молодежь Беларуси

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