Жителям Литвы приготовиться! Отопление подорожает на 80% – и это не предел

А вот власти Литвы решили «позаботиться» о пенсионерах и всех остальных гражданах по-своему. В самый разгар холодов им сообщили новость, от которой у многих прошел мороз по коже. Счета за отопление в этом месяце вырастут как минимум на 65, а то и на 80 % по сравнению с 2025 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

От объяснений энергетических компаний теплее не становится. Там говорят, что из-за понижения температуры повышается потребление теплоэнергии и увеличиваются расходы на ее производство. И кто-то должен за это заплатить. И здесь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять кому именно – простым жителям.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Стране грозит канализационный коллапс – соответствующие службы сообщили, что города в любой момент могут оказаться затоплены сточными водами. Проблема известна давно, но средств на ее решение по-прежнему нет. Практически все очистные сооружения устарели и работают на пределе возможностей. Как долго они смогут противостоять нагрузке, никто сказать не может.