Жителям Литвы приготовиться! Отопление подорожает на 80% – и это не предел
А вот власти Литвы решили «позаботиться» о пенсионерах и всех остальных гражданах по-своему. В самый разгар холодов им сообщили новость, от которой у многих прошел мороз по коже. Счета за отопление в этом месяце вырастут как минимум на 65, а то и на 80 % по сравнению с 2025 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
От объяснений энергетических компаний теплее не становится. Там говорят, что из-за понижения температуры повышается потребление теплоэнергии и увеличиваются расходы на ее производство. И кто-то должен за это заплатить. И здесь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять кому именно – простым жителям.
Но на этом проблемы не заканчиваются. Стране грозит канализационный коллапс – соответствующие службы сообщили, что города в любой момент могут оказаться затоплены сточными водами. Проблема известна давно, но средств на ее решение по-прежнему нет. Практически все очистные сооружения устарели и работают на пределе возможностей. Как долго они смогут противостоять нагрузке, никто сказать не может.
Тадас Барткус, мэр города Шилале (Литва):
Расширение или реконструкция очистных сооружений обойдется примерно в 4 миллиона евро, поэтому мы действительно не можем так сильно повысить цены для абонентов, люди точно не смогут платить. И в то же время, я думаю, что муниципальный бюджет не сможет выделить нам такие деньги
Оборудованию, которое установлено на очистных станциях, порой уже больше 40-50 лет. А на его замену только на одном сооружении, по приблизительным подсчетам специалистов, понадобится как минимум 4 миллиона евро, которых в местных бюджетах попросту нет. Расплачиваться за это, видимо, придется самим жителям. Их и без того высокие счета за коммунальные услуги могут вырасти еще выше.