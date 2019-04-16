Вступительная кампания 2019. Рассказываем, что изменится для абитуриентов

Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2019 году планируют принять на бюджетную форму больше студентов, чем в 2018-м. Увеличение произошло за счет медицинских, IT и физкультурных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На платное обучение смогут рассчитывать тоже больше молодых людей.

Также в этом году будет работать усовершенствованная методика расчета баллов. Она позволит не только распределить абитуриентов по уровню их подготовки, но и сопоставить итоги тестов с результатами обучения в школах и колледжах.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Эта методика сохраняет свою основную функцию – ранжирование. Вместе с тем она позволит нам увидеть и коррелировать результаты сдачи централизованного тестирования ребенка с теми результатами, которые он получал в учреждении образования. С другой стороны, мы не меняем процедуру осуществления ЦТ. Она будет так же, как и раньше, осуществляться автоматизировано: там будет исключен субъективный фактор, а значит и коррупционная составляющая.