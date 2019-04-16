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Вступительная кампания 2019. Рассказываем, что изменится для абитуриентов

16 апреля 2019 14:44
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Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси в 2019 году планируют принять на бюджетную форму больше студентов, чем в 2018-м. Увеличение произошло за счет медицинских, IT и физкультурных специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На платное обучение смогут рассчитывать тоже больше молодых людей.

Вступительная кампания 2019. Рассказываем, что изменится для абитуриентов -1

Также в этом году будет работать усовершенствованная методика расчета баллов. Она позволит не только распределить абитуриентов по уровню их подготовки, но и сопоставить итоги тестов с результатами обучения в школах и колледжах.

Вступительная кампания 2019. Рассказываем, что изменится для абитуриентов -4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Эта методика сохраняет свою основную функцию – ранжирование. Вместе с тем она позволит нам увидеть и коррелировать результаты сдачи централизованного тестирования ребенка с теми результатами, которые он получал в учреждении образования. С другой стороны, мы не меняем процедуру осуществления ЦТ. Она будет так же, как и раньше, осуществляться автоматизировано: там будет исключен субъективный фактор, а значит и коррупционная составляющая.

Вступительная кампания 2019. Рассказываем, что изменится для абитуриентов -7

А вот на «заочку» в 2019 году будут принимать несколько меньше абитуриентов.

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Ирина Старовойтова # Фотофакт

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