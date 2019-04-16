В Беларуси ввели систему грантов на обучение для иностранцев

Новости Беларуси. Иностранцы-отличники теперь могут бесплатно учиться в белорусских вузах по грантам – в 2019 году их будет выделено около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Иностранцы-отличники теперь могут бесплатно учиться в белорусских вузах по грантам – в 2019 году их будет выделено около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регистрация на ЦТ стартует 2 мая. Само тестирование в 2019 году пройдёт с 11 июня по 1 июля. Резервные дни назначены на 6, 8 и 10 июля.
В 2019-м в вузах увеличат набор на медицинские, IT и физкультурные специальности