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В Беларуси ввели систему грантов на обучение для иностранцев

16 апреля 2019 14:45
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Новости Беларуси. Иностранцы-отличники теперь могут бесплатно учиться в белорусских вузах по грантам – в 2019 году их будет выделено около 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ввели систему грантов на обучение для иностранцев-1

Регистрация на ЦТ стартует 2 мая. Само тестирование в 2019 году пройдёт с 11 июня по 1 июля. Резервные дни назначены на 6, 8 и 10 июля.

В 2019-м в вузах увеличат набор на медицинские, IT и физкультурные специальности

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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