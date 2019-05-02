Вступительная кампания-2019. Началась регистрация на ЦТ: даты проведения испытаний, условия подсчёта баллов

2 мая началась регистрация на ЦТ. Какие новшества ждут выпускников и абитуриентов, к чему лучше подготовиться уже сейчас? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – консультант управления высшего образования Министерства образования РБ – Ремма Герловская.

До старта вступительной кампании-2019 осталось совсем немного. Абитуриенты уже определились с выбором будущей профессии, а ВУЗы готовы принять пополнение. Когда пройдут первые вступительные испытания?

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования РБ:

Первые вступительные испытания в форме ЦТ пройдут с 11 июня. И закончатся они по 1 июля включительно. Каждый предмет будет проводиться через один день. Что касается внутренних вступительных испытаний в ВУЗы, то они пройдут с 18 по 26 июля. Это касается творческих специальностей, специальностей сельского хозяйства, физической культуры и спорта, лиц, которые поступают на сокращённый срок образования.

Изменилась ли система подсчёта баллов? Ремма Герловская:

Методика подсчёта баллов изменится с этого года. Она уже изменилась, поводилось репетиционное тестирование по новой методике. Она больше будет учитывать общий уровень знаний абитуриентов. Не только рейтинг, который имеет абитуриент, учитывая позиции всех остальных, а в том числе – общий уровень знаний. Сначала подсчитываются первичные баллы. Они фиксированные за верно данные ответы. А после этого первичные баллы, в соответствии с таблицей, которая будет размещена на сайте РИКЗ, будут переводиться в тестовые. Там уже будет приниматься во внимание, в том числе и рейтинг.

Что изменилось и для кого это плюс? Ремма Герловская:

По сути, для абитуриентов ничего не изменилось абсолютно – порядок проведения централизованного тестирования, остался таким же перечень предметов, содержание заданий осталось таким же. Поэтому здесь ничего не изменилось. Это нужно для того, чтобы мы могли видеть уровень подготовки наших абитуриентов.





Пользуется ли популярностью у абитуриентов онлайн-регистрация на централизованное и репетиционное тестирование?

Ремма Герловская:

Онлайн-регистрация была введена впервые в этом году на репетиционное тестирование. В порядке эксперимента непосредственно в РИКЗе, в лицее БГУ и на всех пунктах регистрации Гомельской области. Например, 400 мест было дано на лицей БГУ, и все 400 мест были заполнены в процессе онлайн-регистрации. Можно сделать вывод, что это востребовано у абитуриентов. Мы будем увеличивать это.

Какой предмет наиболее популярный? Ремма Герловская:

Среди учебных предметов, которые больше всего сдают посредством централизованного тестирования – это русский и белорусский языки, потому что они обязательны. Математика и иностранный язык.

Сколько планируется принять первокурсников? Ремма Герловская:

В соответствии с планом 2019 года, планируем принять более 54 тысяч, то есть где то 54,7 тысяч. Более чем на один процент увеличен план приёма прошлого года. Это связано, в первую очередь, с тем, что мы увеличили долю IT-специальностей. Объём подготовки по этим специальностям у нас увеличен. Если говорить о платной форме получения образования, то порядка более 650 мест. Также мы увеличиваем приём на специальности профиля здравоохранения. Это востребовано в социальном сегменте на рынке труда. И на специальности физической культуры и спорта. Что касается новых специальностей – есть в этом проценте доля увеличения. В этом году специальность «Компьютерная физика» будет открыта в Гродненском государственном университете. В одном из самых крупных университетов Витебской области, в Полоцком университете, будет открыта специальность «Компьютерная безопасность», «Электронный маркетинг». В Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины будет открыта специальность «Бизнес-администрирование» по специализации «Антикризисное управление предприятием». Как мы видим, перечень специальностей широк, что, соответственно, расширяет палитру возможностей абитуриентов при поступлении в ВУЗы.

Каков минимальный порог баллов для абитуриента? Ремма Герловская:

Пороговые значения остались на уровне прошлого года. Начнем с русского и белорусского языков. Они самые массовые и обязательные предметы. Поэтому, чтобы поступить на филологические специальности, абитуриент должен набрать в этом году не меньше 25 баллов. Чтобы поступать на все иные специальности – не менее 10 баллов тестовых. Что касается первого профильного – математика, химия, физика, биология – не менее 20 баллов. Второй профильный – иностранный, и все остальные вместе с обществоведением и географией – не меньше 25 баллов.