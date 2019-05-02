В каком районе Минска не будут отключать горячую воду летом?

В одном из минских районов откажутся от сезонного отключения горячей воды. Как такое возможно и кому стоит сказать спасибо, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Зимой и летом! Целый квартал Советского района скоро забудет про сезонное отключение горячей воды. На улицах Платонова, Краснозвёздной, Золотая Горка и Гикало реконструируют теплосети. На время Вторых Европейских игр работы приостановят. Новый трубопровод запустят перед следующим отопительным сезоном.

Евгений Поклад, заместитель директора по капитальному строительству филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» :

Здесь предусмотрено, согласно проекту, применение новых полимерных гибких трубопроводов, которые существенно уменьшают тепловые потери и увеличивают срок эксплуатации. Срок эксплуатации полимерных трубопроводов – 49 лет.

Реконструкция проходит в 3 очереди. Сроки строительства – больше 30 месяцев. Сейчас раскапывают старую систему. Трубы, которые установили несколько десятков лет назад, демонтируют. Их заменит современный аналог. Гибкая проводящая конструкция не требует ежегодных испытаний давлением.

Полимерные трубы стали прокладывать в столице больше 5 лет назад. Евгений Поклад:

Была разработана новая схема теплоснабжения данного квартала от двух магистралей одновременно. В дальнейшем это не потребует отключения потребителей от горячего водоснабжения в летний период. Во дворах и вдоль проезжей части рабочие установили временные конструкции. По этим трубам горячая вода идёт к местным жителям.

К слову, около 200 деревьев и кустов пересадят или снесут – проектное решение. Зато после реконструкции восстановят все газоны и цветники, а новых берёз, дубов и клёнов посадят минимум в два раза больше.

Лариса Застенская, ведущий инженер по охране окружающей среды УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»:

Первоначально по переулку Горному, 6 планировалась вырубка деревьев, таких как берёза бородавчатая, ясень и клён. Но по требованиям и пожеланиям жильцов, заказчик и проектная организация пошли навстречу жильцам, и провели корректировку проекта. Деревья по просьбе жильцов будут сохранять.

Помимо масштабной реконструкции теплотрассы, в этом году обновят около 20 километров трубопровода с питьевой водой. За 5 лет её потери уменьшились на 13 миллионов кубометров. Львиная доля утечек происходит из-за физических повреждений. Уровень износа столичных коммуникаций – 44% – это минимальный показатель по городам Беларуси.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» КУП «Минскводоканал»:

Зачастую мы узнаём о скрытых повреждениях от наших потребителей либо от строительных организаций, которые проводят земляные работы и сталкиваются с проблемой поступления воды непонятно откуда. К примеру, у потребителя затапливает подвальное помещение, причём, раньше этого не было, и указывать на грунтовые воды вроде бы как не приходится.

Скрытые повреждения находит группа технической диагностики. Благодаря специальной технике, ежегодно рабочие водоканала регистрируют порядка 30 утечек чистой воды. Они же за 3 года полностью диагностируют столичную систему – больше 3 тысяч километров подземных и наземных труб. Антон Голоскок:

У них имеется специальное оборудование, которое позволяет выявить места повреждений сетей водоснабжения, при котором не было излива воды. Скрытая утечка может оказаться где угодно. Для того чтобы её определить, необходимо как оборудование, так и соответствующая квалификация специалистов, которые могут работать с этим оборудованием.