Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю

Новости Беларуси. Написать «Письмо Освободителю!» и поблагодарить за мирное небо. Всё большую популярность набирает совместный проект телеканала СТВ и молодежных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходит патриотическая акция в честь масштабной кампании «Беларусь помнит!». В 2019 году – 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это письма тем прадедам и дедам, которые воевали на фронтах. Это те письма прадедам и дедам, которые защищали нашу родину в партизанских отрядах. Письма нашим бабушкам и дедушкам, которые находились в тылу. Поэтому у каждого человека есть возможность взять обычный тетрадный листок и выразить все свои эмоции, чувства и написать эти письма освободителю.

Непременное условие – письмо должно быть написано от руки. Затем его следует сложить в треугольник. Именно в таком виде была фронтовая корреспонденция во время Великой Отечественной.

Передать послание можно секретарям первичных молодёжных организаций по месту учёбы, указав на обратной стороне свои личные данные. Принимать письма будут до середины мая.

Я писал письмо освободителю, партизану.

Хотелось бы им сказать огромное спасибо за мирное небо над нашей головой.

Моя бабушка была свидетелем войны, а дедушка воевал в 11 лет.

Такие акции, мероприятия очень важны, так как ребята моего возраста, младше, старше могут понимать, осознавать, узнавать всех тех людей и просто поблагодарить их даже за то, что сейчас мы живём под мирным небом.