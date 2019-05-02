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Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю

02 мая 2019 07:43
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Новости Беларуси. Написать «Письмо Освободителю!» и поблагодарить за мирное небо. Всё большую популярность набирает совместный проект телеканала СТВ и молодежных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-1

Проходит патриотическая акция в честь масштабной кампании «Беларусь помнит!». В 2019 году – 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-4

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:
Это письма тем прадедам и дедам, которые воевали на фронтах. Это те письма прадедам и дедам, которые защищали нашу родину в партизанских отрядах. Письма нашим бабушкам и дедушкам, которые находились в тылу. Поэтому у каждого человека есть возможность взять обычный тетрадный листок и выразить все свои эмоции, чувства и написать эти письма освободителю.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-7

Непременное условие – письмо должно быть написано от руки. Затем его следует сложить в треугольник. Именно в таком виде была фронтовая корреспонденция во время Великой Отечественной.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-10

Передать послание можно секретарям первичных молодёжных организаций по месту учёбы, указав на обратной стороне свои личные данные. Принимать письма будут до середины мая.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-13

Я писал письмо освободителю, партизану.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-16

Хотелось бы им сказать огромное спасибо за мирное небо над нашей головой.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-19

Моя бабушка была свидетелем войны, а дедушка воевал в 11 лет.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-22

Такие акции, мероприятия очень важны, так как ребята моего возраста, младше, старше могут понимать, осознавать, узнавать всех тех людей и просто поблагодарить их даже за то, что сейчас мы живём под мирным небом.

Фронтовой треугольник. СТВ предлагает написать письмо воину-освободителю-25

Из всех посланий будет отобрано 75 самых оригинальных — по одному письму на каждый мирный год жизни. Лучшие лягут в основу сценария видеороликов, которые подготовит телеканал СТВ.

# Беларусь помнит # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

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