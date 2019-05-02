«Нельзя зайти на кухню, потому что у нас кашеварит молодой кулинар»: 15-летний кондитер живёт в Молодечно

Как в 15 лет создавать кулинарные шедевры, по уровню превосходящие работы многих именитых мастеров, рассказываем в программе «Центральный регион». Кондитер-вундеркинд из Молодечно поделился с нами аппетитными секретами.

Он только в начале своего сладкого пути, но уже находится на одном уровне со многими опытными кондитерами. Глеб Рудько – обычный 10-классник, живущий на окраине райцентра.

Но после школы он надевает фартук и становится настоящим шефом.

В свои 15 лет парень – уже знаменитость. Слава о кондитере-вундеркинде разлетелась далеко за пределы района. Его страничка в соцсети насчитывает почти 2 тысячи подписчиков.

В копилке работ – свыше сотни кулинарных произведений. Причём обычные торты мастер не жалует – постоянно открывает для себя что-то новое. Бисквит со шпинатом, лавандовая начинка, декорации из живых цветов и куда без экспериментов с формами!

Виктория Иодо, ученица средней школы №14 г. Молодечно:

Мне очень нравится в нём то, что он уже знает, чего он хочет в жизни. И он делает всё, чтобы добиться этого. Мне нравится, что он достигает своей цели. Я когда-то пробовала пряник от него, и мне очень-очень понравился, потому что был очень вкусный. И вообще мне нравится наблюдать, что он выкладывает в своей страничке. С каждой работой виден его рост. Он начинает более аккуратно всё делать, всё лучше и лучше.

Ольга Соболенко, ученица средней школы №14 г. Молодечно:

О сладком говорит каждый день. Показывает свои торты. Не каждый из класса знал, что он занимается тортами. И кто знал, постоянно спрашивали, но всё равно я видела, что какая-то насмешка всё равно есть. А сейчас он уже добился такого результата! Я очень за него рада, что в таком возрасте он добился таких высот, которых не каждый может добиться.

Увлечением юного кондитера восхищаются не только школьные друзья, но и преподаватели. Тем более, что профессиональное хобби никак не мешает учёбе. Парень не только хорошист по оценкам, но и староста класса. А в прошлом году Глеб даже победил в районном этапе конкурса «Ученик года».

Елена Жук, учитель средней школы №14 г. Молодечно:

Мальчику 15 лет – и уже такой умница! Он просто творец! Какую красоту он умеет делать! Когда он показал фотографию первого свадебного торта, у меня был шок от этой красоты, цвета. Фотографию не попробуешь, но хотелось, действительно, попробовать на вкус!

Ольга Шавель, учитель средней школы №14 г. Молодечно:

Он выделяется из общей массы ребят. Поэтому я думаю, что у него в жизни всё сложится. Кроме того, что он прекрасный кулинар, у него есть нужная харизма, чтобы пробивать себе дорогу. Может быть, и какая-то коммерческая жилка. Он умеет себя преподнести, он может прорекламировать свою продукцию.

Кстати, среди родных Глеба поваров, а тем более кондитеров – нет. Мама – воспитатель, а отец работает на железной дороге. Разве что бабушка, по рассказам, пекла изумительные пироги. Творческая личность в мальчике стала проявляться ещё в раннем детстве. Тягу к плите также было не унять.

Виктория Рудько, мама юного кондитера:

Он всегда любил помогать: мама, покажи, как это делать, покажи, как ты блины жаришь, готовишь. Испечь торт он захотел в 13 лет. У дочки была годовщина свадьбы. Глеб подумал и сказал: давай испечём что-нибудь такое, чтобы было интересно. Мастику мы приготовили сами, найдя в Интернете. Это был такой простой торт, но все были просто удивлены, что в 13 лет он такой получился красивый. И потом как-то само по себе пошло. Вначале мы смотрели настороженно. Мальчик готовит? Да и, честно говоря, денег уходит много. А потом мы поняли, что ему это нравится, что он может этим зарабатывать деньги. Что он может пойти далеко. У него день начинается: завтракает и открывает новые странички, что новое приготовить можно. Он весь в этом. Я сама удивляюсь. Муж говорит: «Что ты всё время в телефоне сидишь!». А он же там интересное смотрит. Находит всё сам, знакомится сам, договаривается по поводу сертификатов сам. Первый сертификат мы ему оплатили все вместе: и бабушки, и мы. С удовольствием всё это делает. Ему нравится.

С началом кулинарных экспериментов кухня целиком перешла во власть Глеба. Виктория из полноценной хозяйки комнаты вмиг превратилась здесь в гостя.

Виктория Рудько:

Делить кухню очень сложно. Иногда хотелось бы уже и покушать, поужинать, но никак нельзя зайти на кухню, потому что здесь у нас кашеварит молодой кулинар. И здесь всё завалено, и много посуды. И тогда я прихожу, и помогаю ему мыть посуду. Говорит: «Мамочка, спасибо тебе большое». Он, на самом деле, в творчестве. Он не обращает внимания на посуду. И если раньше я любила печь – «Графские развалины», трубочки, ещё что-то, то теперь я этого ,вообще, не делаю. Всё делает и умеет делать Глеб. Хотя на 1 сентября сказал: «Мамочка, так хочется твоих «Графских развалин». Я уже не хочу свой торт». Я сделала. Ем и думаю: какой он был невкусный! Хотя, Глеб ел и говорил: «Как это вкусно!»

Уровень исполнения работ у юного шефа, как и список его умений, не по годам велики. Парень уже может и сам преподавать. Мы решили стать первыми слушателями его мастер-класса.

Глеб Рудько, ученик средней школы №14 г. Молодечно, юный кондитер:

Мы сделаем торт-кубик из муссовых пирожных. Он будет стоять на подставке, которую можно вращать и проще достать свой порционный десерт. Я уже заранее испёк бисквит, сделал начинку. И сейчас мы займёмся сборкой пирожных. Для этого мы приготовим мусс. Для этого нам понадобятся жирные сливки, сахар, молоко, шоколад, сметана и желатин. Мы собрали наши пирожные, которые далее будут в виде торта-кубика: налили мусс, положили бисквит, начинку. В формах мы отправляем наши пирожные в морозилку. Теперь сделаем одну из составляющих элементов – карамельный цветок. Карамель мы растопили, добавили в самом начале краситель. И приступаем к формированию лепестков. Нужно взять немного карамели, залить её в силиконовый молд, накрываем её второй половинкой и слегка надавливаем на наш молд.

Лепестки готовы. Что дальше? Глеб Рудько:

Я заранее подготовил тычинки и пестики. Теперь нам всё это собрать в цветок.

Среди последних открытий Глеба – покрытие «Велюр». Его он и решил использовать для сладкого кубика. Мама на такие причуды смотрит с опаской: мелкая крошка, которая не попала на бисквит, покрывает всю кухню. У Глеба свои методы защиты стен и мебели.

Глеб Рудько:

Теперь нам остаётся собрать наш торт воедино.

С какими трудностями ты столкнулся в самом начале? Глеб Рудько:

Первая трудность, с которой я столкнулся – это отсутствие оборудования. Сначала мы прикупили одно кольцо, которое раздвигается от 10 до 16 сантиметров, чтобы не покупать много разных. Когда я сказал маме, что хочу планетарный миксер, который вместо меня будет всё взбивать, мама говорит: «Зачем тебе это, если ты один торт в месяц сделаешь, и на этом приготовление тортов закончится?» Я продолжал бить по бюджету семьи. Начал развиваться, начал сам делать бисквиты, начал сам готовить крем.

Какие у тебя планы на будущее? Глеб Рудько:

В моих планах освоить вафельные цветы и мастичные, и рисование на торте. Потому что сейчас очень популярны торты, в украшениях которых используются вафельные цветы.

Есть ли у тебя кумир? Глеб Рудько:

Меня вдохновляют торты известного мирового кондитера Рената Агзамова. Это торты неземной красоты. И я надеюсь, когда-нибудь попаду на его мастер-класс. Недавно я наткнулся в Инстаграме на страничку кондитера, который расписывает торты кремом. И вот сегодня (этот день я, наверное, запомню надолго) мне написала его ученица: «Я увидела, что вы так вдохновляетесь Марфой, Вам нравятся её расписные торты. И поэтому хочу подарить Вам онлайн-вебинар. Мы с ней посовещались, как можно сделать, как сделать Вам приятный подарок, приятный сюрприз». И меня переполняют эмоции, что я пройду вебинар, который стоит бешеных денег. Поэтому я очень счастлив. А когда она мне написала, что: «Когда Вы будете в Питере, Вы мне напишите – мы для Вас организуем индивидуальный мастер-класс». Поэтому счастью нет предела.

Куда ты собираешься поступать? Глеб Рудько:

Скорее всего, это будет минский кондитерский колледж после 11 класса. Там я и получу специальность «кондитер». А дальше, как пойдёт.

После колледжа какие планы? Глеб Рудько:

Очень бы хотелось заняться именно своим бизнесом. Чтобы мое имя было раскручено, и чтобы все знали, что в городе Молодечно есть кондитерская – там очень вкусные торты, десерты. И чтобы приезжали все даже из-за рубежа.

То есть у тебя глобальные планы прославить свою родину. Глеб Рудько:

Да, свою малую родину.

Как ты успеваешь и готовить, и учиться? Глеб Рудько:

Бывает, что я могу лечь и в 2, и в 3 часа ночи. Меня это так втянуло, что каждую свободную секунду то видео какое-нибудь посмотрю, то рецепт новый вычитаю. Родители говорят: «Глеб, спать уже пора. Час ночи!» Я говорю: подождите, я ещё не все попробовал.