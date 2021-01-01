Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?

Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на дождливую погоду, минчан и гостей столицы в центре было немало. К слову, даже пандемия не помешала иностранным туристам встретить этот Новый год на белорусской земле. О том, как праздник сплотил не одну нацию, в материале Алеси Ивановой.

Этот Новый год, как никакой другой, с нетерпением ждали все жители и гости столицы. И неудивительно, ведь именно этот праздник дарит ощущение сказки и надежды на то, что все мечты обязательно сбудутся.

С Новым годом всех белорусов! Я люблю Минск, потому что здесь очень дружелюбные и простые люди.

Несмотря на пандемию, встретить Новый год в белорусской столице решили многие зарубежные гости. Николай Егоров приехал из Казахстана на гастроли. Уже месяц воздушный гимнаст радует минчан в столичном цирке. Признается, что встретить праздник среди белорусов для него честь.

Николай Егоров:

Ваша страна действительно удивительная. Я бы хотел пожелать всем белорусам, чтобы весь 2020 год, все плохое ушло. Вы очень хорошие люди. Хочу поздравить вас в Новым годом и пожелать всего самого-самого прекрасного.

А вот Владимир Жилко прилетел в Беларусь из Саратовской области. Сейчас работает в Ошмянах. Отметить Новый год в столице его пригласил друг. В Минске Владимир впервые. И такого масштабного праздника увидеть не ожидал.