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Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?

01 января 2021 13:41
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Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на дождливую погоду, минчан и гостей столицы в центре было немало. К слову, даже пандемия не помешала иностранным туристам встретить этот Новый год на белорусской земле.

О том, как праздник сплотил не одну нацию, в материале Алеси Ивановой.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-1

Этот Новый год, как никакой другой, с нетерпением ждали все жители и гости столицы. И неудивительно, ведь именно этот праздник дарит ощущение сказки и надежды на то, что все мечты обязательно сбудутся.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-3

С Новым годом всех белорусов! Я люблю Минск, потому что здесь очень дружелюбные и простые люди.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-5

Несмотря на пандемию, встретить Новый год в белорусской столице решили многие зарубежные гости. Николай Егоров приехал из Казахстана на гастроли. Уже месяц воздушный гимнаст радует минчан в столичном цирке. Признается, что встретить праздник среди белорусов для него честь.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-7

Николай Егоров:
Ваша страна действительно удивительная. Я бы хотел пожелать всем белорусам, чтобы весь 2020 год, все плохое ушло. Вы очень хорошие люди. Хочу поздравить вас в Новым годом и пожелать всего самого-самого прекрасного.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-9

А вот Владимир Жилко прилетел в Беларусь из Саратовской области. Сейчас работает в Ошмянах. Отметить Новый год в столице его пригласил друг. В Минске Владимир впервые. И такого масштабного праздника увидеть не ожидал.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-11

Владимир Жилко:
Всех жителей Минска и всей Беларуси поздравляем с наступившим Новым годом. Желаем здоровья крепкого, благополучия, всего-всего самого наилучшего.

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?-13

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# Новый год # Алеся Иванова

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