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Покататься на коньках и посетить рождественскую ярмарку. Куда стоит сходить в Минске 1 января?

01 января 2021 12:54
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Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов: уверенный плюс, отсутствие снега, а местами еще и дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это вовсе не портит новогоднего настроения.

Что 1 января происходит в самом центре Минска? В первый день года корреспондент Вероника Кудринецкая с праздничной площадки у Дворца спорта.

Покататься на коньках и посетить рождественскую ярмарку. Куда стоит сходить в Минске 1 января?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Хочу поздравить всех белорусом с праздником, пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия и огромной любви.

Это волшебное время обязательно нужно провести в кругу семьи весело и интересно, чтобы впечатлений хватило на целый год.

Покататься на коньках и посетить рождественскую ярмарку. Куда стоит сходить в Минске 1 января?-4

Организаторам городских праздников тоже есть чем удивить минчан и гостей столицы. Открыты торговые ряды у крупных елок столицы. Основные локации – на Октябрьской площади и здесь, на Немиге. Рождественская ярмарка продлится до 15 января. Здесь можно попробовать продукты и купить сувениры из России и Прибалтики, попробовать кухню разных стран мира, отведать традиционные белорусские драники, блины, а также шашлык.

Покататься на коньках и посетить рождественскую ярмарку. Куда стоит сходить в Минске 1 января?-7

Ожидается театрализованное представление вечером. Также 2 и 3 января в театре кукол артисты приглашают в заснеженный дивный мир с настоящими приключениями.

Ну а тем, кто любит активный образ жизни, можно провести выходные на катке. Массовые катания организованы с 10 утра и до полуночи. Кстати, дешевле всего можно покататься с 23:00 до 23:45. Билет обойдется всего в 3 рубля.

Покататься на коньках и посетить рождественскую ярмарку. Куда стоит сходить в Минске 1 января?-10

Подробнее о народных гуляниях смотрите в нашем видеоматериале.

# Новый год # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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