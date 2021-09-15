Греют и освещают Минск уже 110 лет. Филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» отмечает юбилей

Юрий Левкович, исполняющий обязанности заместителя директора по общим вопросам и идеологии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

За эти 110 лет с 7 километров кабельных линий мы уже доросли до 9 500 километров кабельных линий на 0.4, 6, 10 киловольт. У нас уже в эксплуатации 115 километров кабельных линий 35 тысяч, 110 тысяч вольт. Мы сегодня – это коллектив 1 100 профессионалов в различных сферах. Это и релейная защита, и IT-технологии, это электромонтеры-кабельщики, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей. В эти праздничные дни мы хотим поблагодарить всех наших коллег из дружной семьи РУП «Минскэнерго», коммунальные службы города, наших партнеров, которые для нас производят, устанавливают электрооборудование, которые плечом к плечу каждый день помогают нам дарить жителям нашего города светло и тепло.