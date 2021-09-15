Греют и освещают Минск уже 110 лет. Филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» отмечает юбилей

Новости Беларуси. В 2021 году филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 110 лет работники обеспечивают электроэнергией минчан.
Новости Беларуси. В 2021 году филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 110 лет работники обеспечивают электроэнергией минчан.
В преддверии знаковой даты филиал проводит ряд специальных акций. Например, недавно на территории был установлен велосипед. Покрутив педали, можно увидеть, что идет выработка энергии и загорается световая лампочка. Эта инсталляция специально для юных гостей, которые приходят на ознакомительные экскурсии.
Сегодня в столице протяженность кабельных линий около 10 тысяч километров. Их использование и обслуживание обеспечивают шесть районов электрических сетей и другие службы филиала.
Юрий Левкович, исполняющий обязанности заместителя директора по общим вопросам и идеологии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
За эти 110 лет с 7 километров кабельных линий мы уже доросли до 9 500 километров кабельных линий на 0.4, 6, 10 киловольт. У нас уже в эксплуатации 115 километров кабельных линий 35 тысяч, 110 тысяч вольт. Мы сегодня – это коллектив 1 100 профессионалов в различных сферах. Это и релейная защита, и IT-технологии, это электромонтеры-кабельщики, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей. В эти праздничные дни мы хотим поблагодарить всех наших коллег из дружной семьи РУП «Минскэнерго», коммунальные службы города, наших партнеров, которые для нас производят, устанавливают электрооборудование, которые плечом к плечу каждый день помогают нам дарить жителям нашего города светло и тепло.
Передвижные лаборатории, тракторы, экскаваторы, грузоподъемные машины и механизмы, мобильная рабочая платформа. Каждое утро вся эта техника выезжает на объекты. Зона ответственности Минских кабельных сетей – больше, чем весь город.