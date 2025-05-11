Не хватило характера – Гайдукевич о том, почему первые переговоры в Украине не принесли результата
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Никогда не думали, что на Украине развернется такая ситуация. У вас же наверняка там много сослуживцев, с кем вы в Афгане пересекались, назовем это так, служили вместе. А почему не срабатывает вот это братство в настоящее время?
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Ситуацию допустили, потому что решение же принимает руководитель страны. Первое, надо сказать, что президент, который был, который в самый трудный момент не смог, на мой взгляд, принять адекватное решение. Это было бы совсем по-другому, если бы принял решение, но не принял.
Александр Осенко:
Мы же со своей стороны пытались провести переговоры, усадить их за мирный стол.
Валерий Гайдукевич:
Тогда за переговоры Владимира Владимировича Путина деньги же выделили. Вроде бы все было нормально, но не хватило характера, не хватило воли, понимания, ответственности, что за тобой держава, а там можно было бы решить проблему, я думаю, достаточно быстро. Вроде как личность не играет роли, как в философии говорится. На самом деле, на определенном промежутке времени очень серьезно влияет.
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