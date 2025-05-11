Не хватило характера – Гайдукевич о том, почему первые переговоры в Украине не принесли результата

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Никогда не думали, что на Украине развернется такая ситуация. У вас же наверняка там много сослуживцев, с кем вы в Афгане пересекались, назовем это так, служили вместе. А почему не срабатывает вот это братство в настоящее время?