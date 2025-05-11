Этот военный принимал участие в разработке Концепции нацбезопасности. Узнали, как всё создавалось

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы, как я понимаю, принимали участие в разработке Концепции национальной безопасности и Военной доктрины?
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Была специальная группа создана, рассматривалось потом на экспертном совете. Это однозначно, начальник Генерального штаба докладывал нам, были дискуссии по этому поводу.
Александр Осенко:
Основная канва – это оборонительная составляющая?
Валерий Гайдукевич:
Да, это оборона. Мы все понимаем, что оборона – это типа только окопы и все. Оборона должна быть активной. А это значит, что наносятся контрудары, контратаки. Оборона не может быть застывшей. Поэтому вот это все отрабатывается на учениях. Конечно, мы не собираемся ни на кого нападать, поэтому мы думаем и стараемся обеспечить свою безопасность. У нас Президент, как только он стал Президентом, сказал, что ни один солдат на территории республики не будет воевать. Он так и выполняет свои обещания, до сих пор никто не воевал. У нас уголовная ответственность, если человек принимает участие где-то в боевых действиях в чужой стране, он несет ответственность вплоть до уголовной, поэтому это уже его личное решение.