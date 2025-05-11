Этот военный принимал участие в разработке Концепции нацбезопасности. Узнали, как всё создавалось

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Была специальная группа создана, рассматривалось потом на экспертном совете. Это однозначно, начальник Генерального штаба докладывал нам, были дискуссии по этому поводу.

Александр Осенко:

Основная канва – это оборонительная составляющая?

Валерий Гайдукевич:

Да, это оборона. Мы все понимаем, что оборона – это типа только окопы и все. Оборона должна быть активной. А это значит, что наносятся контрудары, контратаки. Оборона не может быть застывшей. Поэтому вот это все отрабатывается на учениях. Конечно, мы не собираемся ни на кого нападать, поэтому мы думаем и стараемся обеспечить свою безопасность. У нас Президент, как только он стал Президентом, сказал, что ни один солдат на территории республики не будет воевать. Он так и выполняет свои обещания, до сих пор никто не воевал. У нас уголовная ответственность, если человек принимает участие где-то в боевых действиях в чужой стране, он несет ответственность вплоть до уголовной, поэтому это уже его личное решение.