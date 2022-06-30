«Не только среди звёзд». Почему заключается большое количество браков с внушительной разницей в возрасте?

Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сейчас наблюдают тенденцию, когда не только среди звезд, среди обычных людей заключается очень большое количество браков с внушительной разницей в возрасте. Речь о 15 и даже 30 годах. Почему сейчас такая тенденция?