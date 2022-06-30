«Не только среди звёзд». Почему заключается большое количество браков с внушительной разницей в возрасте?

Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Сейчас наблюдают тенденцию, когда не только среди звезд, среди обычных людей заключается очень большое количество браков с внушительной разницей в возрасте. Речь о 15 и даже 30 годах. Почему сейчас такая тенденция?
Наталья Беланович, тренер по личностному росту, духовный мастер:
Может быть, дело все-таки не в сейчас и не во времени. Тенденция такая существовала всегда. Если раньше эта тенденция была скорее про статус некий. Свою дочь выдать за мужчину, чтобы некий статус семья приобрела. То сейчас, возможно, дело тоже в статусе. Возможно, кому-то выгодно иметь более молодого партнера, чтобы на фоне него выглядеть более зрелым или наоборот.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть выгода все-таки какая-то присутствует?
Наталья Беланович:
Почему бы и нет? Что в этом плохого?
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