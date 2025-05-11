«Быстро повзрослели». Как Афганистан поменял взгляд на жизнь у военных?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Если брать меня лично, у меня, по большому счету, ничего не поменялось. У меня единственное, что закалился характер. Также ребята, они очень быстро повзрослели. Пацаны пришли из школы, а уже через два месяца они были бойцами, они уже воевали. Парни, которые не служили в армии, у них проблемы в чем? Немножко другая оценка жизни. Почему? Потому что мужской коллектив – жестокий коллектив. Он не прощает мелочи, не прощает подлости, не прощает какое-то зазнобство. Ведь на гражданке в наше время модный телефон – это ты уже в коллективе какой-то крутой. А у нас были ценности немножко другие. У нас было, что ты мужик, ты можешь подтянуться, можешь отжаться, можешь пробежать. То есть мы по-другому оценивали. А вот когда он приходит в армию, там все одинаковые. Одеты одинаково, все одинаково. Это хорошая школа жизни. Все, кто увольняется, совершенно другие. Вот пацан пришел, а когда ты его увольняешь, он уже совершенно другой. Он уже мужчина.