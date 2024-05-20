Прямой эфир

Золотые медалисты и целевики – для кого ещё предусмотрены льготы при поступлении в вузы?

20 мая 2024 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пока одни с волнением готовятся к централизованному тестированию, другие чувствуют уверенность. Преимущества новаций вступительной кампании 2024 года оценили победители олимпиад и медалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отличаться условия приема в вузы будут и для тех, кто заранее определится с первым местом работы и пойдет на целевую подготовку.

С абитуриентами из Гомельской области пообщалась Анна Корольчук.

Золотые медалисты и целевики – для кого ещё предусмотрены льготы при поступлении в вузы?-1

Связать свою жизнь с медициной Дарья Шпанькова решила недавно. В 10 классе школьница участвовала в проекте «Студент на неделю» и побывала на занятиях для будущих врачей. Профориентационный формат сработал: спустя год штудирования химии и биологии Дарья стала победительницей университетской олимпиады и получила право поступить в гомельский вуз без экзаменов.

Золотые медалисты и целевики – для кого ещё предусмотрены льготы при поступлении в вузы?-4

Дарья Шпанькова, учащаяся Средней школы № 59 Гомеля:
В последние дни, прямо перед олимпиадой, было очень волнительно и тревожно. Но когда писала, все тревоги ушли. Только концентрация на том, что делаю в данный момент. Результатами довольна, могла бы сделать даже лучше.

Золотые медалисты и целевики – для кого ещё предусмотрены льготы при поступлении в вузы?-7

Всего подобной преференцией смогут воспользоваться около тысячи ребят по всей стране – обладатели дипломов I, II и III степени университетских олимпиад. Расширились возможности поступления и для медалистов. Сегодня практически на любую специальность (кроме международных отношений, права и медицины) региональные вузы возьмут отличников без вступительных испытаний. Это еще одна из новаций правил приема 2024 года. Число бюджетных мест в университетах увеличилось примерно на 3 тысячи, прежде всего, чтобы обеспечить кадрами социальную сферу.

В Министерстве образования отмечают, что решение о льготах при поступлении одаренных ребят из регионов принималось с оглядкой на вопрос усиления кадрового потенциала глубинки. На это направлена и возможность учебы по целевому направлению.

Подробности смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Анна Корольчук

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске наградили лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие»
20 мая 2024 18:29

В Минске наградили лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие»

Гибель Раиси не повлияет на сотрудничество Тегерана с другими странами – посол Ирана в Беларуси
20 мая 2024 18:22

Гибель Раиси не повлияет на сотрудничество Тегерана с другими странами – посол Ирана в Беларуси

«Вы не пожалеете, что преодолели 11 тыс. км!» Лукашенко встретился с губернатором Магаданской области
20 мая 2024 18:14

«Вы не пожалеете, что преодолели 11 тыс. км!» Лукашенко встретился с губернатором Магаданской области

Алексей Беляев: Азербайджан – это страна, которая понятна белорусам, нам легко вести дела
20 мая 2024 18:03

Алексей Беляев: Азербайджан – это страна, которая понятна белорусам, нам легко вести дела

Лукашенко: Магаданский край богат морепродуктами – нам нужны прямые поставки по адекватной цене
20 мая 2024 17:48

Лукашенко: Магаданский край богат морепродуктами – нам нужны прямые поставки по адекватной цене

В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»
20 мая 2024 17:40

В Минской области прошёл областной тур военно-патриотической игры «Орлёнок»

В Беларуси заготовлено более 1 млн тонн травяных кормов
20 мая 2024 17:40

В Беларуси заготовлено более 1 млн тонн травяных кормов

Чего не хватает отдыхающим на пляжах Минска – рассказал Олег Корзун
20 мая 2024 17:40

Чего не хватает отдыхающим на пляжах Минска – рассказал Олег Корзун

Как гибель президента Ирана скажется на позиции Азербайджана? Мнение
20 мая 2024 17:39

Как гибель президента Ирана скажется на позиции Азербайджана? Мнение

Сезон клубники – молодой белорус выращивает десятки сортов клубники на бабушкином хуторе
20 мая 2024 17:15

Сезон клубники – молодой белорус выращивает десятки сортов клубники на бабушкином хуторе

Дзермант: Беларусь стремится созидать там, куда приходит, – мы стремимся к соразвитию
20 мая 2024 17:10

Дзермант: Беларусь стремится созидать там, куда приходит, – мы стремимся к соразвитию

«У Ирана остался один сухопутный коридор». Кто может спровоцировать войну на Ближнем Востоке?
20 мая 2024 17:08

«У Ирана остался один сухопутный коридор». Кто может спровоцировать войну на Ближнем Востоке?