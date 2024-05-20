Золотые медалисты и целевики – для кого ещё предусмотрены льготы при поступлении в вузы?

Новости Беларуси. Пока одни с волнением готовятся к централизованному тестированию, другие чувствуют уверенность. Преимущества новаций вступительной кампании 2024 года оценили победители олимпиад и медалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отличаться условия приема в вузы будут и для тех, кто заранее определится с первым местом работы и пойдет на целевую подготовку.

Связать свою жизнь с медициной Дарья Шпанькова решила недавно. В 10 классе школьница участвовала в проекте «Студент на неделю» и побывала на занятиях для будущих врачей. Профориентационный формат сработал: спустя год штудирования химии и биологии Дарья стала победительницей университетской олимпиады и получила право поступить в гомельский вуз без экзаменов.

Дарья Шпанькова, учащаяся Средней школы № 59 Гомеля: В последние дни, прямо перед олимпиадой, было очень волнительно и тревожно. Но когда писала, все тревоги ушли. Только концентрация на том, что делаю в данный момент. Результатами довольна, могла бы сделать даже лучше.

Всего подобной преференцией смогут воспользоваться около тысячи ребят по всей стране – обладатели дипломов I, II и III степени университетских олимпиад. Расширились возможности поступления и для медалистов. Сегодня практически на любую специальность (кроме международных отношений, права и медицины) региональные вузы возьмут отличников без вступительных испытаний. Это еще одна из новаций правил приема 2024 года. Число бюджетных мест в университетах увеличилось примерно на 3 тысячи, прежде всего, чтобы обеспечить кадрами социальную сферу.

В Министерстве образования отмечают, что решение о льготах при поступлении одаренных ребят из регионов принималось с оглядкой на вопрос усиления кадрового потенциала глубинки. На это направлена и возможность учебы по целевому направлению.