В Минске наградили лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие»

Новости Беларуси. Лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие» наградили в БГПУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие» наградили в БГПУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В проекте участвовали свыше ста человек со всей страны. Это ученики школ и гимназий, а также студенты вузов. Они представили медиапродукты, которые затрагивают темы, волнующие общество. Это загрязнение окружающей среды, изменение климата, вопросы качества, а также мира и созидания. Все работы – постеры, видеоролики, инфографика и фотографии – войдут в экспозиции выставок в учреждениях образования.
Дмитрий Шкороедов, студент БелГУТ:
В постере, который я изготовил и отправил на почту к участию в конкурсе, заключалась самая главная мысль данного конкурса и моего постера – это созидательный характер, мирный характер.
Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Для молодежи Республики Беларусь предоставлены все возможности для участия в различных проектах социальной направленности. Это проекты, которые позволяют им реализовать свой творческий потенциал, свой креативный потенциал, рассказать, заявить всему миру, что они как граждане Республики Беларусь готовы делать во имя и во благо своей страны.
Медиафестиваль организован Министерством образования. Он проводится на базе педагогического университета ежегодно.