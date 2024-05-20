В Минске наградили лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие»

Новости Беларуси. Лауреатов медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие» наградили в БГПУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В проекте участвовали свыше ста человек со всей страны. Это ученики школ и гимназий, а также студенты вузов. Они представили медиапродукты, которые затрагивают темы, волнующие общество. Это загрязнение окружающей среды, изменение климата, вопросы качества, а также мира и созидания. Все работы – постеры, видеоролики, инфографика и фотографии – войдут в экспозиции выставок в учреждениях образования.

Дмитрий Шкороедов, студент БелГУТ:

В постере, который я изготовил и отправил на почту к участию в конкурсе, заключалась самая главная мысль данного конкурса и моего постера – это созидательный характер, мирный характер.