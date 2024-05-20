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В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области

20 мая 2024 19:23
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Беларуси есть что показать. Сегодня, 20 мая, внимание посетителей выставки на ВДНХ в Москве приковано к стенду Минской области. Презентация получилась яркой и насыщенной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем славится центральный регион нашей страны и чем удивляли искушенную публику? Смотрите в нашем сюжете.

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-1

Центральный зал белорусского павильона на ВДНХ в Москве сегодня превратился в репетиционную для народного ансамбля «Шодрица».

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-4

По словам руководителя коллектива Юлии Вахмяковой, специально для российской столицы подбирали особые песни, которые столетиями пели именно на Минщине, ведь сегодня на ВДНХ стартовали Дни Минской области. На официальное открытие выставки приехали секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, глава столичного региона Александр Турчин и представители ряда российских областей.

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-7

Организаторы выставки решили лаконично рассказать о достопримечательностях центрального региона Беларуси, поэтому в центре зала установили уменьшенную копию Кургана Славы. На соседних стендах исторические артефакты: первый указ Екатерины II о создании Минской области, первая печатная книга и, конечно, мемориал памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-10

Дни Минской области проходят в рамках международной выставки «Россия», где представлены 89 регионов нашего восточного соседа. С ноября 2023 года, как стартовал проект на ВДНХ в Москве, экспозицию посетили более 13 млн человек. Но для минской делегации сегодняшний день стал еще и очень продуктивным. Высокопоставленные гости из российских регионов сегодня приехали, чтобы наладить сотрудничество с Минском.

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-13

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Когда есть обоюдная заинтересованность, очень многие вопросы решаются без каких-либо дополнительных, скажем так, формализаций на бумаге.

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-16

В самое ближайшее время будут подписаны 40 соглашений с различными российскими компаниями, что усилит экономическую интеграцию союзного государства. Например, власти Омской области подтвердили намерение открыть прямой авиарейс в Минск.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Постоянно расширяющийся портфель совместных и кооперационных, и инвестиционных проектов. Такие новые темы, как строительство торговых центров, торговых домов в Беларуси, в российских регионах, открытие авиарейсов с Минском и другими нашими областными городами – вот это те кирпичики, которые станут базой всей общесоюзной, интеграционной программой на ближайшее время.

В Омске намерены открыть прямой авиарейс в столицу Беларуси. На ВДНХ открылись Дни Минской области-19

И такая стратегия дает серьезные плоды в развитии и диверсификации экономики как отдельной области, так и всей страны в целом. Экспозицию Минской области можно будет посмотреть до начала лета.

# Выставка # общество # Александр Турчин # Дмитрий Крутой # Арина Верховская

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