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Встретил жену, обрёл семью, а теперь восстанавливает храм. Как живёт в Беларуси мужчина, который приехал из России

04 апреля 2021 18:34
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Новости Беларуси. Прогуливаясь по Хотимску, обращаем внимание на большой храм. Свято-Троицкий собор – памятник архитектуры второй половины XIX века. Как и большинство святых мест Беларуси, он перенес много тягот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Восстанавливал храм архимандрит Кирилл (Бадич), заручившись пожертвованиями прихожан и помощью Александра Еремеева. Мужчина приехал в Беларусь в 1989 году из Мурманска по работе. Здесь встретил жену, так обрел семью и вторую родину.

Встретил жену, обрёл семью, а теперь восстанавливает храм. Как живёт в Беларуси мужчина, который приехал из России-1

Александр Еремеев, житель Хотимска:
Я, кстати, и крестился здесь, только в старой церкви. С отцом Кириллом стали потихонечку восстанавливать храм.

Встретил жену, обрёл семью, а теперь восстанавливает храм. Как живёт в Беларуси мужчина, который приехал из России-4

Сейчас храм славится уникальными иконами. Здесь даже хранится елизаветинское Евангелие, подписанное ей собственноручно. Что касается семьи Александра, то они частенько ездят на север. Там у них много друзей и родственников, которые, в свою очередь, любят приезжать к нам.

Встретил жену, обрёл семью, а теперь восстанавливает храм. Как живёт в Беларуси мужчина, который приехал из России-7

Александр Еремеев:
Я очень доволен, что меня судьба закинула в Беларусь и вообще свела с отцом Кириллом. Мы выросли в СССР, у нас вообще границ не было, и мы не понимали, что такое Беларусь. Она была как родная земля.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России (подробности здесь).

# Союзное государство # общество # Александр Еремеев # Юлия Стриго # Фотофакт

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