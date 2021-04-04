Встретил жену, обрёл семью, а теперь восстанавливает храм. Как живёт в Беларуси мужчина, который приехал из России

Новости Беларуси. Прогуливаясь по Хотимску, обращаем внимание на большой храм. Свято-Троицкий собор – памятник архитектуры второй половины XIX века. Как и большинство святых мест Беларуси, он перенес много тягот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Восстанавливал храм архимандрит Кирилл (Бадич), заручившись пожертвованиями прихожан и помощью Александра Еремеева. Мужчина приехал в Беларусь в 1989 году из Мурманска по работе. Здесь встретил жену, так обрел семью и вторую родину.

Александр Еремеев, житель Хотимска:

Я, кстати, и крестился здесь, только в старой церкви. С отцом Кириллом стали потихонечку восстанавливать храм.

Сейчас храм славится уникальными иконами. Здесь даже хранится елизаветинское Евангелие, подписанное ей собственноручно. Что касается семьи Александра, то они частенько ездят на север. Там у них много друзей и родственников, которые, в свою очередь, любят приезжать к нам.