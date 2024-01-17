Встречу с председателями областных и сельских Советов депутатов провели в Совете Республики

Самое пристальное внимание развитию регионов в Беларуси будут уделять и впредь. Это еще раз сегодня, 17 января, было подтверждено в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с председателями областных и сельских Советов депутатов. Президент Беларуси не раз подчеркивал: сильные регионы – сильная страна. И от того, как работают люди на местах, многое зависит.

На это еще раз обратила внимание председатель Совета Республики. Совсем скоро единый день голосования, и это будет своеобразным экзаменом для тех, кто представляет интересы жителей в местных Советах депутатов. В масштабах страны значимой остается и роль парламентариев. Принимаемые ими законы должны быть перспективными и актуальными. На встрече Наталья Кочанова напомнила и о формировании состава Всебелорусского народного собрания. В него должны войти лучшие люди страны – те, кто предан своему народу и политике, проводимой главой государства. На встрече говорили и о житейских проблемах. В каждом регионе свои подходы к их решению.

Сергей Головенко, депутат Брестского районного Совета депутатов:

Зная, что есть проблема с состоянием улиц, состоянием дорожного покрытия, мы участвовали в международных проектах двух, инфраструктурных проектах. Привлекли в строительство уличной сети почти 700 тысяч евро. Наверное, таких примеров у нас по Беларуси не очень-то и много. И плюс участие жителей. Улицы обсыпаны с финансовым участием наших жителей, помогают хозяйства, помогают дорожники.