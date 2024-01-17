Сэндвич с индейкой – вкусное блюдо на завтрак. Шеф-повар поделился рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сэндвич с индейкой. Нам понадобится руккола, крафтовый хлеб, помидоры, индейка, куриные яйца и сыр чеддер. Также нам понадобится бургер-соус.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сэндвич с индейкой. Нам понадобится руккола, крафтовый хлеб, помидоры, индейка, куриные яйца и сыр чеддер. Также нам понадобится бургер-соус.
Нужно замариновать индейку. Для этого мы используем филе индейки, зачищаем ее от всех соединительных тканей. Лучше всего для приготовления сэндвича использовать филе индейки, так как оно сочное и мягкое. Нарезаем на кусочки толщиной сантиметр. Индейку нарезали, добавляем соль и перец. Немного растительного масла, и перемешиваем. Даем постоять буквально пару минут.
Также понадобится помидор. Нарезаем его на кусочки. Также наш сэндвич будет с омлетом. Подготовим омлет. Для этого понадобится два куриных яйца, соль, перец, немного зелени укропа. Так как сэндвич мы готовим на завтрак, омлет будет его отлично дополнять. Взбиваем куриные яйца с зеленью.
Также мы используем крафтовый хлеб. Приступаем к обжарке ингредиентов. В первую очередь мы будем жарить индейку, потом омлет. Хорошенько разогреваем сковородки, добавляем растительное масло.
Пока сковородка на индейку греется, обжарим хлеб. Укладываем его разрезом вниз на масло и обжариваем до золотистой корочки.
Сковородка разогрелась. Приступаем к обжарке индейки. Тонко нарезанные кусочки индейки жарятся очень быстро – буквально по минутке с каждой стороны.
На обжаренную индейку выкладываем сыр чеддер.
Осталось обжарить омлет. Жарим на растительном масле на хорошо разогретой сковородке. Равномерно распределяем омлет по сковородке и жарим до готовности под крышкой.
Осталось только собрать сэндвич. И также понадобится соус «Бургер» торговой марки «Золотая капля».
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Берем соус «Бургер» и смазываем им низ и верх сэндвича. На соус – руккола. Зелени побольше. Лучше использовать более сочные сорта салата – это латук, айсберг, ромэн. Выкладываем филе индейки, омлет. Для пикантности добавим немного черного перца. И закрываем эту сверху крышечкой.
Блюдо готово! Вот так быстро и просто можно приготовить необычный завтрак.
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