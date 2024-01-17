Сэндвич с индейкой – вкусное блюдо на завтрак. Шеф-повар поделился рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим сэндвич с индейкой. Нам понадобится руккола, крафтовый хлеб, помидоры, индейка, куриные яйца и сыр чеддер. Также нам понадобится бургер-соус.

Нужно замариновать индейку. Для этого мы используем филе индейки, зачищаем ее от всех соединительных тканей. Лучше всего для приготовления сэндвича использовать филе индейки, так как оно сочное и мягкое. Нарезаем на кусочки толщиной сантиметр. Индейку нарезали, добавляем соль и перец. Немного растительного масла, и перемешиваем. Даем постоять буквально пару минут.

Также понадобится помидор. Нарезаем его на кусочки. Также наш сэндвич будет с омлетом. Подготовим омлет. Для этого понадобится два куриных яйца, соль, перец, немного зелени укропа. Так как сэндвич мы готовим на завтрак, омлет будет его отлично дополнять. Взбиваем куриные яйца с зеленью.

Также мы используем крафтовый хлеб. Приступаем к обжарке ингредиентов. В первую очередь мы будем жарить индейку, потом омлет. Хорошенько разогреваем сковородки, добавляем растительное масло. Пока сковородка на индейку греется, обжарим хлеб. Укладываем его разрезом вниз на масло и обжариваем до золотистой корочки.

Сковородка разогрелась. Приступаем к обжарке индейки. Тонко нарезанные кусочки индейки жарятся очень быстро – буквально по минутке с каждой стороны. На обжаренную индейку выкладываем сыр чеддер.

Осталось обжарить омлет. Жарим на растительном масле на хорошо разогретой сковородке. Равномерно распределяем омлет по сковородке и жарим до готовности под крышкой.

Осталось только собрать сэндвич. И также понадобится соус «Бургер» торговой марки «Золотая капля». Это сочетание паприки и базилика, которое придаст пикантный, нежный вкус и особую сочность вашим бургерам, бутербродам и мясу. Без ГМО и искусных ароматизаторов. Соус имеет густую консистенцию, производится в удобной упаковке дой-пак. Майонезные соусы «Золотая капля» созданы для того, чтобы разнообразить как холодные, так и горячие блюда. Обладает сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов.