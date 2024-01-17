Толочинский храм был в полном запустении. Вот как восстанавливали Свято-Покровский женский монастырь

Игумения Анфиса (Любчак), настоятельница Свято-Покровского женского монастыря в городе Толочине:

Когда я приехала в монастырь в Толочин, там было запустение. Был полуразрушенный храм, он был холодный, там зимой температура не поднималась выше 2 градусов, в корпусе для сестер не поднималась температура выше 8 градусов. Я начала собирать архивные документы об этом монастыре. Я проехала Москву, Санкт-Петербург, Минск, Оршу, Витебск, Могилев. Господь мне дал такие документы, которых не было до сих пор. Раскрылось мое сердце к этому монастырю. Я плакала оттого, какая это великая святыня. Храм начал строиться в 1585 году, закончил в 1604 году, хотя в Минске были совсем другие данные, но эти данные были в Витебске и Санкт-Петербурге.

Матерь Божья меня вела по министерствам, Администрации Президента. Вела туда, куда нужно. Когда я приехала к министру культуры с большой папкой архивных документов, он был очень удивлен тому, что было собрано. Я заплакала оттого, что очень просила помочь. Когда начал раскрываться фундамент прекрасного храма, владыка Павел сказал, что такого в Минске нет. Это был великолепный храм, но просто в запустении. Министр культуры позвонил губернатору Витебской области, они решили открыть программу восстановления.